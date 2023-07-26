網球金恩盃／中華隊三連勝擺平關島妹　詹詠然、盧曼琳單雙打全勝

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盧曼琳第二點以6比2、6比1扳倒發球雖然強勁、但底線抽球常自爆的另一位金髮妹Fremont Gibson，中華隊提前獲勝。盧曼琳表示，對手只有發球比較強，抽球偶爾會出現致勝球，但經常太用力，自己就把球打出界。無關勝負的雙打，詹詠然搭配盧曼琳再以6比1、6比2奏捷，中華隊直落三橫掃關島。
詹詠然上一次在單打亮相是2015年美網會外賽第二輪，上一次一天內同時在單打、雙打出擊是2014仁川亞運的團體金牌戰，她說：「時間過得這麼快，想起來就很恐怖，2015年我本來還想打單打，但身體狀況不允許，醫生告訴我如果繼續打單打，身體兩年內就會報銷，運動生涯可能就此結束。」
詹詠然強調，她的身體容易無力不是網傳的暈眩症，真正病名叫做：「姿勢性過速心膊症」，原因是血管不夠有力，會導致血液流不到腦部，變得全身沒有力氣。今天雙打結束後，儘管和對手的實力有些差距，詹詠然仍表示「有點累」。
關島在本屆金恩盃只來兩位上場選手，每場比賽都是兩人從頭打到尾，她們異口同聲說：「已經習慣了」，由於勝負對她們不太重要，所以一人在比賽，另一人乾脆在休息室滑手機，聽音樂，標準的志在參加。選手名單上另一人35歲的Michelle Pang，是隊長兼球員(playing Captain)，她說明年關島會再增加一人，以減輕其他人負擔。
今天同在單雙打贏球的盧曼琳，大概是全世界最幸運的青少年選手，首度角逐金恩盃的她，前兩場雙打所合作的搭檔總共擁有10座大滿貫冠軍頭銜，包括謝淑薇女雙6冠，詹詠然女雙1冠、混雙3冠。盧曼琳說：「實在是不可思議，我很幸運能有這樣的機會搭配這兩位偉大選手，我會永遠記得2023年的金恩盃。」
昨天中華隊因為迎戰勁大洋洲，教練擔心盧曼琳經驗不足，沒有派她下場，盧曼琳說詠然姊有陪她練習截擊，並告訴她一些技巧，對今天的比賽很有幫助，「開賽之初有些小緊張，2-0被追到2平，但我感覺還不錯，看到大家幫我加油打氣，感到很興奮。」
盧曼琳透露，第一天搭配謝淑薇迎戰新加坡的雙打賽，是她近5個月來第一次打雙打，所以一開始非常緊張，「今天就好多了」。為保留體力，讓身體儘快恢復到最佳狀態，並在最關鍵的時刻挺身而出，謝淑薇今天仍然休兵。
中華隊27日將首度迎戰巴基斯坦，如能過關，28日對香港將是能否晉級升級賽的關鍵。巴基斯坦開幕戰曾靠著拿下第三點雙打的決勝盤搶十，最終以2-1險勝關島。何智仁指出，三天來主要是調整狀況，每天的排點都是經過團隊所有人良性溝通，互相討論後所做出的結論，他期許大家都能團結一致，以明年重返亞大區一級為目標。