天婦羅憑甚麼賣到7000元？ 結合「會席料理」並用這些豪奢食材
「辰壽司・割烹・會席」繼日式雙蟹宴，即毛蟹與松葉蟹造成轟動之後，又再度推出吸睛的夏令盛宴。由去年剛報到的日籍會席料理長門間賢彥，打造新菜單，裡頭的會席料理與日式天婦羅的比例各占一半，並用上各式高檔海鮮，如松葉蟹、海膽、明蝦、鮑魚、紅喉等，展現正宗會席與日式道地天婦羅的精髓，採期間限定，僅每週一、三、五推出，須提早預約且限量提供，每人每套7000元。
記者葉盛耀/綜合報導
天婦羅（天麩羅，天ぷら／てんぷら）在日本是指將海鮮、蔬菜類裹上一層和了水或蛋液的麵衣後，再下油鍋炸到酥脆金黃，除了須講求麵衣的調配比例，還有炸油也獨家配方，像是需加入一定比例的麻油添香，等等各式堅持與密技，更還分有關西、關東不同的派系，在在都相當講究。在日本也有天婦羅專賣店，且最高獲米其林二星肯定。料理長門間賢彥提到，為了增加菜色豐富度，此次天婦羅料理還搭配會席料理推出，闡述「蒐羅時令珍稀、體驗傳統道地滋味」的精神。
門間賢彥料里長也提到，北海道松葉蟹現在正是產季，風味最佳，因此此套餐中最大亮點，就是有多道松葉蟹做成的精緻菜式，像是主打菜「松葉蟹紫蘇醋凍．五品刺身．玉子豆腐海膽」，堅持是每日新鮮直送的北海道松葉蟹，手工去殼取蟹肉後，混合蟹膏，再搭配上清透發亮的紫蘇醋凍，微酸正好襯出蟹肉的鮮美與甜韻。
「玉子豆腐x海膽x素麵」特意打造夏日涼麵的暢快感，日本三輪細麵製成素麵，配上口感滑嫩細膩的玉子豆腐，還有海膽、鮭魚卵等，創造出清爽卻也濃郁的鮮醇味。
至於天婦羅部分，更是精彩，像是松葉蟹鉗，剛炸好後燙口香嫩，吃起來滿是鮮味。大葉海膽更是將紫蘇葉裹粉漿炸過後，搭著滿滿的海膽，入口的甜味令人銷魂。還有小香魚天婦羅，為的是闡述日本初夏河流波光粼粼的風貌。
最後的「櫻蝦炸餅泡飯」是以柴魚片熬製高湯，選用鮮香十足的櫻花蝦，經過油炸後更帶出鮮香，將櫻花蝦餅壓入湯內與柴魚高湯徹底融合，還有炙烤過的飯糰，吸飽湯汁後吃起來格外夠味。
另外，台北知名的天婦羅專賣店，獲米其林一星殊榮的 「牡丹天婦羅」，預計將開設二店，價位初估每人7500元，據悉8月將開幕。