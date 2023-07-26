1979年來最具規模台美貿易倡議 懶人包圖表重點一次看
「台美21世紀貿易倡議」首批協定於上月於美國完成簽署，美方已完成國會程序，將遞交總統拜登簽署後生效。台灣今（26）日立法院會審查通過，被視為台美從1979年來最具規模、最全面貿易協定，向國際宣示台灣經貿規範符合國際化標準，有助於申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定基礎。《NOWnews今日新聞網》製作圖表懶人包重點一次看。
記者陳威叡／台北報導
台美雙方於去年6月1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議，歷經一年的談判，聚焦12項議題，包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業、勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。
台美21世紀貿易倡議首批協定上月1日於華府美國在台協會（AIT）總部完成簽署，我方由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）進行簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。
而此協定為台美間從1979年起所簽署結構最為完整的貿易協定，同時代表台灣向國際宣示國內經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，政府也期許，這不僅將鼓勵國際依循相同模式與台灣合作，也有助於台灣近年來積極爭取加入CPTPP，同時成為台美未來洽簽FTA的重要基礎。