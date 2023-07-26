傑尼斯Travis Japan來台灣遇到Travis Taiwan！雙方碰面狀況曝光
日本「傑尼斯事務所」新男團Travis Japan受《2023漫畫博覽會》之邀來台，今（26）日松倉海斗、吉澤閑也、七五三掛龍也、宮近海斗、中村海人、川島如恵留、松田元太7位成員一抵達台灣，就展開馬拉松採訪，記者為了歡迎他們首次訪台，自組「Travis Taiwan」搶先他們自我介紹前打招呼：「We are Travis Taiwan！」舉動笑翻日方工作人員與藝人，結束訪問後，Travis Japan還高喊：「Travis Taiwan Bye！」十分逗趣。
記者陳雅蘭/台北報導
Travis Japan無畏杜蘇芮颱風，今中午提早抵台，為明天在《2023漫畫博覽會》的演出作準備，七五三掛龍也表示來之前就知道有颱風，他氣勢十足的說：「我們不在意，我們就是要用魄力把颱風吹走！」宮近海斗就說飛機落地時有感到風吹晃動，他就順勢在機上跳起新歌《Candy Kiss》；吉澤閑也就說到很怕晃動，所以不敢玩遊樂設施，他說：「比起搖，我比較怕往下墜。」但吉澤閑也仍為了節目挑戰高空彈跳跟雲霄飛車，只是一路都在尖叫，甚至緊緊抱住松田元太，松田元太就說：「我被他抓太緊，所以有跟他反應說很痛。因為我喜歡雲霄飛車輕飄飄的感覺，可是被他抓太近，所以我再也不要坐他旁邊了。」
7位藝人為了來台做足功課，松田元太透露有查到距離機場3分鐘的路程，有好吃的小籠包，希望這趟有時間去品嚐，更透露除了七五三掛龍也食量小，其他6位成員都很會吃，現場還計算每人的份量，大家一起吃最少能吃123顆，宮近海斗就看著旁邊說：「七五三掛龍也他只能吃3顆，因為他的胃跟珍珠奶茶的珍珠一樣小！」此外，川島如恵留也透露吉澤閑也曾1人吃掉11個蔬菜漢堡跟3個便當，不怕吃太多身材走樣嗎？吉澤閑也自信表示：「我就是胖胖的，但我會保持運動習慣，要讓大家覺得胖胖圓圓的偶像，也讓人覺得很可愛，但我還是有努力保持身材啦，我還是有在健身。」
除了調查台灣美食，工作人員透露Travis Japan為了受訪能言之有物，一下飛機後就先去看了台北101、繞一下中正紀念堂周邊，為了訪問做足準備，可見相當重視初次寶島行，敬業態度令許多媒體讚嘆不已。
Travis Japan時常飛海外表演，聽到台灣農曆七月（8月16日）將至，松田元太就透露曾在美國遇到的靈異事件，他說：「我在美國錄美國達人秀的前一天，我半夜在飯店房間的時候電燈一直閃，還出現不知名的人影，還有風吹進來，我太害怕了就衝去宮近海斗的房間！」宮近海斗就說，當時有請工作人員陪他回房間，「為了讓他安心，雖然我當時覺得很麻煩啦」。
松田元太回憶當時的情境，他心想：「我覺得我人生完蛋了...我衝到隊長的房間，那時候他也覺得我很麻煩，所以我也覺得我們的關係也完了...」但松田元太表示現在還是敢一人睡一間房，因為在那之後就沒遇過鬼，結果宮近海斗、川島如恵留就嚇他說：「因為你旁邊就黏著一個....」松田元太作勢嚇到大叫、擦汗、用手搧風，綜藝感十足。