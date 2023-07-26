特企／歌林精選超實用家電　讓露營不再很忙！

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歌林移動式冷氣(KD-231M06)具備8000BTU強大制冷能力，降溫快速。使用110V電壓隨插即用，不受場所限制超便利。附帶可拆式銀離子濾網，清洗簡單，空氣更清新。兼具冷氣、風扇、除濕多重功能，不露營時也能作室內除濕使用，每日除溼能力達18L (30℃、RH80%)，一機抵多機， 現在買就享全機保固3年，CP值突破天際！溫馨提醒，各營區供電情形不同，建議先向業者詢問瓦數規範唷！
輕型料理神器 享受美味不跳電
露營最擔心煮飯時使用過多電器導致跳電，餓了肚子又壞了興致，以下精選幾款輕型料理電器，讓你輕鬆搞定美食又不怕成為營區跳電的罪魁禍首。歌林日式隨行電飯盒(KNJ-LN102P)功率僅為300W，含氣密蓋、菜皿、隔板(可當蒸蛋架)，飯皿等多層結構，還貼心附加量杯，輕鬆掌握份量。採用大面積蒸氣循環烹煮食材，受熱更均勻。搭配簡約質感的外型，讓你吃得健康又優雅，重新定義露營料理的想像。
吃飽還得喝足! 歌林無線Tritan隨行果汁機 (KJE-MN502P/KJE-MN502G)，既是隨行杯也是果汁機，雙節電池馬力超強，支援USB充電，滿電狀態可打15杯。304不鏽鋼六片刀片可擊碎冰塊，簡單解決果汁冰沙。若要清洗，只要加入適量水與清潔劑，一鍵清潔超方便，適合外出旅行使用。
輕巧便利小物 為露營品質加分
夏天夜晚戶外蚊蟲多，想要安穩一覺到天亮，就靠歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈( KEM-A2375)，使用360mm波長有效誘蚊。支援太陽能與USB兩種充電方式，不佔用珍貴的露營用電額度。附有提把可供手持或懸掛兩用，還可當夜晚照明使用。更具防水等級IPX42的規格，下雨也不愁。
露營忙著搭帳篷，又要忙著生火，不免弄得滿身大汗，這時就用歌林充電式隨身掛扇(KF-MN145W/KF-MN145G)，雙手專注工作，讓脖子上的掛扇捎來涼風，復古外型為整體品味大大加分。
露營後又累又空虛？讓家電療癒你
出門旅行最痛苦的挑戰，無非是面對回來後的疲憊與鬱悶，為了陪你克服收假症候群，本文精心推薦回家後放鬆的療癒家電，歌林摺疊式恆溫SPA足浴機(KSF-SD2018)使用仿真鵝卵石，模擬人手精準按摩，還能自動恆溫加熱，保持最佳泡腳溫度，摺疊式設計便於收納，全方位舒緩身心靈。
回來只想躺床耍廢不想動嗎? 不如就讓歌林噴霧機器人掃地機(KTC-MN282)幫你打掃家裡，掃、吸、拖三合一，還有噴霧設計可加濕降溫，68mm輕薄機身，深入家中任何縫隙，竭盡全力出門遊玩，回來後也要用盡全力休息，累人的家務事就讓家電為你完成。
光是露營就很忙了! 你的心聲歌林通通知道，今年夏天，就讓這些家電陪你來場簡單的幸福露營!