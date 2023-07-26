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光免疫療法結合免疫製劑，頭頸癌復發患者存活率有望再提高

光免疫療法結合免疫製劑，頭頸癌復發患者存活率有望再提高
光免疫療法結合免疫製劑，頭頸癌復發患者存活率有望再提高

Heho健康



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頭頸癌在男性好發癌症中名列前茅，且患者多為中壯年族群，雖早期手術治療可提升治癒機會，但難免影響外觀，晚期患者即使手術，5 年存活率亦不到 4 成，樂天醫藥開發「光免疫療法」，並結合免疫製劑使用，將頭頸癌復發患者 18 個月整體存活率提高為 53.5%。

頭頸癌手術影響顏面外觀

頭頸癌名列男性 10 大好發癌症，依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，近年來更出現年輕化趨勢，以 40 至 59 歲的男性為患病主要族群，頭頸癌初期症狀不易察覺，導致多數患者為晚期確診，且晚期患者中 2 人有 1 人出現局部復發情況。

治療策略方面，包含傳統手術切除、化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療等，多數患者會採手術治療，但易損傷顏面並影響說話、吞嚥功能，晚期患者術後通常須配合系統性化療或局部放療，但術後 5 年存活率不到 4 成，且容易導致如疲倦、喉嚨破損、味覺喪失等副作用。

「光免疫療法」可能適用癌別多

對於頭頸癌治療，美國國家癌症研究所團隊數年前開發「光免疫療法」治療過程中使用的藥物「ASP-1929」由標靶分子與染劑接合構成，會與細胞表面的「表皮生⾧因子受體（EGFR）」結合，經非熱光線局部照射目標細胞後，可瞬間活化藥物，並藉此破壞目標細胞。

針對此一療法可能適用的癌別，樂天醫藥表示，表皮生⾧因子受體（EGFR）會普遍表現在多種類型的實質固態瘤中，因此除了頭頸癌之外，也可能應用於皮膚癌、食道癌、肺癌、大腸癌與胰臟癌等癌症治療。

聯合療法有望提高療效

不過，樂天醫藥指出，施用光免疫療法後，可能因為目標細胞的免疫原性細胞死亡，或消除微環境中的免疫抑制元素，造成患者局部性及全身性的先天與後天免疫活化作用。

頭頸癌光免疫療法尚未取得日本以外地區的使用核准，樂天醫藥於去年年中於台灣啟動二期臨床試驗，目前正在全球進行復發性頭頸癌的第三期臨床試驗，本月中再公布結合「抗 PD-1 免疫製劑」的聯合療法研究成果，使用聯合療法的頭頸癌復發患者，18 個月整體存活率為 53.5%，較僅採行光免疫療法的患者存活率更高。

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 光免疫療法結合免疫製劑，頭頸癌復發患者存活率有望再提高

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