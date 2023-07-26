有望重返賽場？俄烏戰爭持續　日媒：9競技項目仍拒讓俄羅斯參賽

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去年2月爆發俄烏衝突之初，國際奧運會（IOC）建議各個IF排除俄羅斯以及白俄羅斯兩國選手參加國際大賽，但在今年1月轉變態度，3月還改變方針，向IF祭出參賽條件，僅限「中立」選手以個人資格參賽，敦促允許兩國選手重返賽場。
但「中立選手」難以判斷，且目前IOC尚未就俄羅斯以及支援俄國入侵烏克蘭的白俄羅斯選手能否參加巴黎奧運做出決定，被要求自行判斷的各個IF也因為難有判斷標準，導致態度分歧、出現了混亂局面。
世界田徑聯盟主席柯伊（Sebastian Coe）強調，「在烏克蘭見到的死亡和破壞讓我意志更加堅定」，決定繼續禁止俄羅斯重返賽場。另外部分單項如馬術及衝浪等，也因難以判斷是否「中立」，因此繼續禁止俄羅斯參賽。不過如國際足聯僅禁止俄羅斯選手參賽，白俄羅斯並非禁令對象。
另一方面，擊劍、柔道、跆拳道等5項對戰型比賽項目，IOC指出「所有選手都不應該被國籍阻礙參賽」，而允許俄方參賽。今年5月的柔道世錦賽上，俄羅斯選手就以中立身份出場，但遭烏克蘭予以抵制。在網球項目上，俄國與白俄羅斯等選手，得以在不使用國名和國旗的方式下參加巡迴賽。在俄國傳統的強項體操項目上，俄國則將自明年1月起回歸賽場。
IOC主席巴赫（Thomas Bach）強調體育的獨立性，表示「我們有責任不因為各國政府的行為而處罰選手。」