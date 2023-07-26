因應中颱杜蘇芮來襲 新北市府連開會議強化山區及沿海整備
為防範杜蘇芮颱風侵襲，新北市長侯友宜今（26）日上午召開第3次防颱整備會議，指派副市長朱惕之檢視及抽查抽水機組及相關工程防汛及防強風整備作為，傍晚又再指示朱惕之召開第4次防颱整備會議，特別要求針對山坡社區等風雨更明顯地區加強防颱整備，並對沿海地區加強觀浪民眾勸離工作，嚴陣以待防範中颱杜蘇芮侵襲。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜於上午市政會議及防颱整備會議上提醒市府各團隊，指出颱風來襲除了落實各項防災工作外，在整備與應變過程中防災人員也務必先確保自身的安全，才能進一步保護市民生命財產安全，市府團隊會持續監控颱風動態加強戒備，將所有防救災工作準備到位。
傍晚的第4次防颱整備會議上，朱惕之特別要求各區公所需針對區內山坡社區，通知管委會及住戶加強防颱整備，尤其是坪林、烏來、三峽、雙溪、貢寮等區；另外新北市海域已有6-7尺長浪，針對周邊遊客民眾勸離作業，從24日至今日已勸離戲水及觀浪民眾436人。
朱惕之表示，明日針對沿海地區，請各區公所、消防及警察同仁，偕同海巡單位，加強觀浪民眾勸離工作，呼籲民眾不要前往山域、水域及海邊活動；另新北市轄內之河域橫移門如有需要進行關閉，也會提早通知市民及早因應。