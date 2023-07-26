三星發表會不只有Flip 5、Fold 5摺疊機 還有這5款新品同步登場
▲三星今（26）日同步推出Watch6和Watch6 Classic系列2款智慧手錶， 以及Galaxy Tab S9系列三款平板。（圖／周淑萍攝）
記者周淑萍/綜合報導
2023-07-26 19:24:13
三星今（26）日除了發表新款摺疊機Flip 5和Fold 5之外，同步登場的還有Watch6和Watch6 Classic系列2款智慧手錶， 以及Galaxy Tab S9系列平板，包括：Galaxy Tab S9 Ultra、Tab S9+、Tab S9共3款機種，配置IP68防塵防水，更具賣點。手錶和平板預計8月11日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。
📍Galaxy Watch6智慧錶
三星推出全新Galaxy Watch6系列，邊框再縮減，提升高達20%可視螢幕面積，錶面材質採用藍寶石玻璃，搭配MIL-STD-810H軍規認證、5ATM以及IP68防水防塵等級。其中，Galaxy Watch6系列搭載Exynos Ｗ930處理器，效能較前代提升18%，切換應用程式流暢度則提高25%。共推出40mm、44mm兩款選擇，電池容量分別為300mAh、425mAh。Galaxy Watch6 Classic則提供43mm、47mm尺寸選擇，電池容量分別為300mAh、425mAh，續航力較前代（Galaxy Watch4 Classic）提升21%。 功能的部分， Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能，針對運動強度由弱至強將心率分為五個區間，用戶可事先設定強度目標，當達到或接近該目標時，手錶將以語音或震動方式即時提醒與導引。並具備更佳的睡眠管理功能，紀錄包括入睡時間、醒來次數、淺層睡眠和深層睡眠的時長等數據。預計8月11日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。 ▲ Watch 6 系列邊框再縮減，提升20%可視螢幕。（圖／周淑萍攝） ▲Watch6和Watch6 Classic具備更好的睡眠管理功能，紀錄包括入睡時間、醒來次數、淺層睡眠和深層睡眠的時長等數據。（圖／周淑萍攝） 📍Galaxy Tab S9系列平板
根據三星觀察內部銷售狀況，去年全球Tab S8系列中，Tab S8 Ultra銷售佔比超過30％，足見消費者對於高階機種之需求；根據台灣三星統計，2022年整體銷售額成長達雙位數，市佔穩居Android市場冠軍。
Galaxy Tab S9系列為Tab S系列首度搭載IP68防塵防水功能之機種，並採用Armor鋁合金材質，具備智慧調節螢幕功能，能夠根據環境光線自動調整螢幕亮度。搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，CPU效能提升34%、GPU效能提升41%、NPU效能提升49%。更支援先進的光線追蹤技術，提升遊玩的沉浸感。S Pen也升級支援IP68防塵防水、雙向充電。預計8月11日起陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫未定。 ▲Galaxy Tab S9系列平板支援IP68防塵防水，使用情境更不設限。（圖／周淑萍攝）
▲Galaxy Tab S9系列平板的S Pen也升級支援IP68防塵防水，且可雙向充電。（圖／周淑萍攝）