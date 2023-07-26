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夏季甩肉動起來　9種運動燃燒大量卡路里

夏季甩肉動起來　9種運動燃燒大量卡路里
夏季甩肉動起來　9種運動燃燒大量卡路里

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導】減肥堪稱國民運動！想要達到目標，最有效的方法之一就是培養定期運動的習慣。運動是燃燒卡路里的絕佳方式，成為希望快速減肥民眾的熱門選擇，以下列出9種熱門又有效的運動，消耗卡路里前3名依序為拳擊、游泳和騎自行車。

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拳擊　半小時消耗約285-399大卡

拳擊是一項激烈且具有挑戰性的運動，動作包括擊拳、踢腿、抬膝、跨步、側步、深蹲、弓步等，可以在短時間內燃燒大量卡路里，還有助於提高協調性和反應能力。

游泳　半小時消耗約250-350大卡

游泳是一項低衝擊運動，對關節無負擔，適合各種體能的族群。這是燃燒卡路里和增強肌肉的絕佳方法。游泳是一項全身鍛煉，可以鍛煉到所有主要肌群、精實體態，同時減掉多餘的體重。

騎自行車　半小時消耗約210-294大卡（以時速20公里計算）

騎自行車是快速減肥的絕佳方法，特別適合喜歡戶外活動的人。騎自行車能夠鍛煉腿部、臀部和核心肌肉，是雕塑下半身的好方法。這也是一種高強度的鍛煉，可以燃燒大量的卡路里，幫助快速減肥。

籃球　半小時消耗約207-290大卡

籃球不僅是熱門運動，也是所有球類運動中消耗熱量效果最佳的運動。從運球、傳球到灌籃等動作，都是大量進行有氧間歇的過程，可以鍛煉所有主要肌肉群，籃球還可以提高協調性和耐力。

慢跑　半小時消耗約205-287大卡

跑步是一種不退流行且簡單的快速減肥方法，這是一種高強度的鍛煉，可以燃燒大量卡路里，而且可以隨時隨地進行。跑步還可以增強人體的心血管系統，以及幫助增強耐力。即使下雨也可以在健身房使用慢跑機。

足球　半小時消耗約192-269大卡

足球在全世界都受到歡迎，有趣而且可以快速減重。這是一種高強度鍛煉，可以鍛煉所有主要肌肉群，並且可以燃燒大量卡路里。足球還可以提高您的協調性和耐力，使其成為一項出色的整體健身運動。

網球　半小時消耗約165-231大卡　

網球是一項有趣的運動，這屬於高強度鍛煉，可以燃燒大量卡路里並訓練全身主要肌群。網球還有助於提高敏捷性和手眼協調能力。

划船　半小時消耗約110-154大卡

對於喜愛水上活動的人來說，划船是一項很好的減肥運動，即使不方便划船，也可以到健身房使用划船機。可以鍛煉手臂和核心肌肉，並且燃燒大量卡路里。此外，划船還可以改善心血管系統，並幫助增強耐力。

排球　半小時消耗約90-126大卡

排球是適合減肥，還能培養團隊精神。這是一種高強度鍛煉，可以訓練到手臂、腿部和核心肌肉，以及燃燒大量卡路里。排球還可以提高手眼協調能力和反應能力。


原文出處：These Are The 10 Best Sports For Weight Loss

參考資料：衛生福利部國民健康署　各類運動消耗熱量表運動30分鐘消耗的熱量








資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58587

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