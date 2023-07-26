近1個月內3起！韓國頻傳小學生攻擊老師 女師被毆打「胸骨骨折」
韓國近期接連發生學生毆打老師的事件，光是6月就在首爾以及仁川分別傳出小學生襲擊老師的情況。釜山市官員7月24日表示，當地有一名小學三年級學生在課堂上攻擊一名女教師，甚至踢她造成包括胸骨等多處受傷，女老師不僅需要聊3週，精神也受到打擊。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，釜山市教育廳24日指出，當地有一所小學發生學生攻擊老師的事件，時發當時正值音樂課，該名老師要求學生在收拾樂器時不要玩鬧，學生不滿遭到制止，因此出手毆打老師臉部，並朝她身上猛踢猛踹，其他學生在旁觀看，直至其他教師到場，才將學生拉開制止施暴動作。事後該名老師多個部位受傷，包括胸骨骨折，需要接受3週治療。
有消息指出，該名老師已經不是第一次被該名學生毆打，今年年初也發生類似事件。事後女老師承受巨大精神傷害，但她認為學校處分學生的效率低下，，因此並未要求學校向教師權益保護委員會通報。
先前韓國就曾發生學生毆打老師的事件，先是在6月23日時，仁川市一名小學教師在課室被一名女學生襲擊，隨後送醫治療。隔一週之後，6月30日在首爾又發生一名女教師在課室遭一名六年級學生打至重傷的事件。
韓國《CBS》曾在24日引述一名女教師稱，她懷孕時曾有學生踢擊她的腹部、向她吐口水，但由於該名學生就讀特殊班，「家長是敏感的人」，她僅能表示「諒解」。她又指，多數老師受到不公對待時，學校均會試圖隱瞞。
目前釜山教育監事河潤秀已召開記者會，並發表針對教權保護的相關對策。