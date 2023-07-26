立法院朝野黨團協商性平三法 下周一上演表決大戰拚三讀
立法院長游錫堃今（26）日主持黨團協商，針對性平三法進行研商，歷經3個多小時協商，朝野同意照行政院版通過，包括將《性別工作平等法》更名為《性別平等工作法》等條文，而13條與38條之一保留，其餘均照審查會通過；此外《性騷擾防治法》包括第2條、第7條與第14條保留送院會處理，下周一院會將上演表決大戰，力拼三讀通過。
記者陳威叡／台北報導
游錫堃今日針對性平三法進行研商，朝野協商照行政院提案通過法案名稱，同意將《性別工作平等法》更名為《性別平等工作法》，而而13條與38條之一保留送院會處理，其餘均照審查會通過條文通過。
關於《性騷擾防治法》修正草案等40案，協商通過第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；利用第2條第二項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。前項之罪，須告訴乃論。包括第2條、第7條與第14條保留送院會處理，其餘均照審查會通過條文通過。
由於本次臨時會經過朝野協商後，各黨團同意於本月17日至31日召開第7會期第2次臨時會，性平三法後天將先進行不需表決的宣讀，保留條文預計於下周一院會處理，將上演表決大戰，力拚三讀通過。