揭穿台版「絕世網紅」霸凌！旅博士為黑羊效應道歉：大家不是壞人
台版「絕世網紅」霸凌風波各說各話，旅居英國的網紅「Nana媽咪x Q踢派」點名4位網紅媽媽「QQmei」、「唬媽在英國」、「我的玫瑰花、聽愛麗兒說英國生活」、「微笑。倫敦。日不落」言語霸凌，讓她懷孕時差點想不開，經歷一段低潮才走出黑暗期，Nana媽咪得知被霸凌的原因，是該群組裡有一位成員「PhD Backpacker旅博士媽咪」私下向她道歉，以對話截圖告知真實狀況，卻有網友怪罪旅博士洩漏對話截圖，讓她忍不住跳出來吐露心聲，認為此事是黑羊效應，「大家都不是壞人」。
記者江芷稜/綜合報導
旅博士表示，5年前產後加入該群組，發現聊天內容偏向負面和攻擊他人，為了尋求大家認同，跟著謾罵很多根本不認識的部落客、網紅們，但她逐漸意識到這種負能量行為，需要長期向心理師求助，選擇淡出群組，沒想到自己也因學歷、賣包等話題，成為該群組霸凌對象，面臨相同困境，她感到非常懊悔，3年前向其中一位被霸凌者Nana媽咪公開和私下致電道歉。
如今4位網紅媽媽公開道歉，卻有網友轉移焦點指旅博士外洩對話截圖，是這起禍端的始作俑者，她出面解釋，自己在圈子內保持沉默並希望能默默淡出，卻反而被誣指是帶頭霸凌的主導者，當Nana媽咪向她求證時，才會提供對話記錄給對方查看，證明事實並非如此，並強調「我並沒有公開任何私人訊息」，也獲得Nana媽咪的原諒。
旅博士形容霸凌是一種「黑羊效應」，當一個陌生人為了尋求認同感，會刻意排擠某一個人，弱勢的人很容易成為黑羊，大家一起欺負這隻黑羊，便有了一種我們是同一國的感受，形成了一種好人欺負好人的困局。她遺憾表示：「我相信在霸凌的世界裡，正如同黑羊效應一樣，大家都不是壞人，只是因為一種氛圍而無端捲入，只是被霸凌的人可能會有一輩子的陰影或傷痛，需要很長時間撫平」。
Nana媽咪表示，已經私下原諒旅博士，雙方解開誤會，「她也為她的所作所為付出了代價，並真誠重生」。旅博士沒有逃避責任，誠心誠意為曾經參與其中感到懊悔與道歉，「希望我們都不要再不經過任何查證與思考，就毫無口德的去批評或憎恨他人，造成別人一輩子的傷痛。我們都不想要當屠夫們 。」