《安樂傳》迪麗熱巴「掌心吻」撩龔俊 4大倒追名場面甜度飆高
MyVideo古裝劇《安樂傳》由迪麗熱巴、龔俊主演，改編自人氣網路小說作家星零作品《帝皇書》，講述晉南安樂寨大當家任安樂與太子韓燁之間的愛情故事。劇中，迪麗熱巴飾演一心想成為太子妃的水匪任安樂，想盡各種方法求愛龔俊飾演的太子韓燁，有次龔俊用手摀住迪麗熱巴的嘴，阻止她亂說話，結果反被迪麗熱巴親了掌心，留下一記紅色吻痕在手掌上，突如其來的「掌心吻」令人心動，雖然龔俊嘴裡罵著「荒唐」，但心裡也默默動了情，網友也忍不住直呼：「迪麗熱巴實在太撩了！」
記者羅凌筠/綜合報導
兩人在朝夕相處下感情慢慢升溫，純純的甜蜜互動不斷，有一回迪麗熱巴要求要多看看龔俊，龔俊給了她10秒時間仔細端詳，就在迪麗熱巴注視對方美貌時，龔俊一個轉頭，兩人的鼻尖碰上了，意外的「鼻尖吻」讓平時主動的迪麗熱巴也不禁害羞，網友也笑說：「沒有迪麗熱巴和龔俊這樣的高鼻子，實在做不到『鼻尖吻』。」
迪麗熱巴為了探究龔俊對她的心意，不惜「以身當誘餌」，坐在高樓圍牆上，對龔俊說：「殿下不（為我）傾倒，我為殿下傾倒就是！」說完便往後仰躺，眼看迪麗熱巴就要墜落之際，龔俊趕緊伸出手抓住她，並喝斥「別胡鬧」，讓她樂得直說：「看來殿下是真的關心我。」又一次迪麗熱巴看到龔俊走來，直接從3樓高處往下跳，龔俊見狀立馬奔過去「公主抱」接住她，讓迪麗熱巴樂得撲倒在龔俊懷裡，兩人互動逗趣又充滿粉紅泡泡。
劇中，迪麗熱巴飾演性格大剌剌的任安樂，但她真實身分其實是肩負平反家族仇恨的帝家孤女帝梓元，一人須詮釋兩個截然不同的身分，迪麗熱巴在受訪時坦言，該角確實有著反差非常大的兩種個性，是拍攝時的一大挑戰。另外，她在劇情前半部，要一直主動挑逗龔俊，她也透露角色跟自己私下性格不大一樣，「我本人不是喜歡這樣的，我不是特別主動型的人，但因為角色需求，前面有一兩天需要默契的磨合，但後面就好了。」