巷仔內／秦剛免職為何由王毅回鍋中國外長？看清北京的變與不變

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秦剛消失引發關注後，許多觀察家都推測秦剛很可能被免職，畢竟外交部長的身份，註定他不可能一直不出現在公眾面前。但最常被提到的接棒人選，一是外交部副部長馬朝旭，一是中央委員劉建超，沒人想得到，會是由去年底才將外長一職交接給秦剛的王毅，重新回鍋接任。
北京對於秦剛的消失與免職，始終語焉不詳未曾交代，引發決策不透明的批評與質疑，政治觀察家們猜不到秦剛的接任人選是王毅，無異成為北京不透明的另一黑色幽默般的最佳例證。
老驥伏櫪 王毅臨時救火穩住亂局
現在前往中國外交部官網，雖然秦剛的資料已全被抹去，但外交部長的網頁依舊顯示「信息更新中」，尷尬的空白網頁，不難看出這次的人事任命，沒有經過事前詳細規畫，更多的是臨時救火。
秦剛下台，成為中共建政以來最短命的外長，王毅接任，則是中國25年來第一位兼任外長的政治局委員，打破了慣例，成為近年最高級別的外交官。秦下王上，雖然意料之外，但卻也是情理之中。
秦剛消失的理由至今仍無法獲得確認，唯可以肯定的是事出突然，而王毅在中國的外交系統中依舊佔據最重要的外事辦主任位置，由他重新回鍋，可以免去新人接手的適應期，也免去外交系統因緊急需要找人接任外長，而造成早已佈局好的人事接班團隊不穩定。
王毅重掌外長應只是過渡性安排，但確實發揮關鍵的銜接作用，不僅對內穩住北京人事佈局，替北京物色新任外長爭取到更多時間，對外，中國外交目前也處於關鍵時期，王毅26日立即趕往安卡拉與土耳其外長進行會談，很難讓人不聯想到土耳其於俄烏戰爭，尤其在俄羅斯退出黑海穀物協議後，土耳其在地緣政治中所扮演的關鍵角色。在中美關係依舊緊張下，中國更需要與歐洲打好關係，並力圖在俄烏戰爭中發揮影響力。此時此刻，北京確實承擔不起一位消失的外交部長，需要像王毅這般能夠立即展現份量的對外工作者。
維穩 中國唯一不變的硬道理
雖然說，北京決策的不透明總讓外界捉摸不透，但其實說到底，中國官場行事仍有自己的內在邏輯，那就是維穩。中國有14億人口，農村與城市，沿海與內陸，不同地方民眾的需求、想法大不同，而中共要維持統治地位不受挑戰，穩字訣便是最重要的考量。
回過頭看，秦剛過去破紀錄地火速晉升，或許就已埋下他今日被免職的種子，因為升官太快，也是一種「不穩」的表現，難免遭到同儕的質疑，民眾的議論，甚至引發德不配位的批評。
另一方面，秦剛被免職後，過往紀錄在中國外交部官網上被徹底抹除，而官媒《新華社》6月初一張秦剛在會議中「無精打采」的照片，在今天恰巧被翻出來成為熱門話題，種種跡象充滿斧鑿痕跡，很難不聯想是一系列清洗的操作。不過，秦剛的國務委員資格尚在，這或許也是一種維穩的處置，做人留一線，趕盡殺絕太過也是一種「不穩」。
中國官方在外交場合上，經常使用「核心利益」這一辭令，只要被北京視為核心利益，總會呼籲其他國家與中國「相向而行」；反之，在非核心利益的領域，中國往往很有彈性，好比北京一方面宣稱與俄羅斯是無上限夥伴關係，但中國駐歐盟大使卻也能公開贊同烏克蘭奪回克里米亞的領土主張，態度非常靈活。
在秦剛消失的這一個月，中國外交部記者會可說是「笑罵由人」，無論怎麼被問都不回答，表現得相當固執。另一方面，秦剛免職的下場確定之後，北京卻也能打破慣例，讓王毅回鍋外長，展現出外界意料之外的彈性。秦剛這一個月的神隱之謎，讓外界了解什麼、學到什麼？相信大家心中都有自己的體會。
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