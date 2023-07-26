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巷仔內／秦剛免職為何由王毅回鍋中國外長？看清北京的變與不變

▲中國前外交部長秦剛（圖左）消失30天之後，昨（25）日遭到免職撤換，由老部長王毅（圖右）重新接任外長職務。（合成圖／美聯社／達志影像）
▲中國前外交部長秦剛（圖左）消失30天之後，昨（25）日遭到免職撤換，由老部長王毅（圖右）重新接任外長職務。（合成圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國前外交部長秦剛消失30天之後，昨（25）日遭到免職撤換，由老部長王毅重新接任外長職務。中國外交部發言人毛寧，在今日例行記者會遭到外媒不斷追問秦剛下落，除了跳針回答沒有更多訊息提供，被問到北京藉者秦剛事件，讓外界了解什麼、學到什麼時，毛寧還微笑反問記者「你了解到什麼？學到了嗎？」難得展現出公式答案外的「人性化」一面，輕鬆之餘，不妨認真回答毛寧的反問，王毅接替秦剛，我們從中學到什麼寶貴一課？

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▲中國外交部發言人毛寧9日於記者會。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人毛寧26日於記者會上反問記者「你了解到什麼？學到了嗎？」引發網路熱議。資料照片。（圖／翻攝自中國外交部官網）
專家全猜錯　諷刺證明北京官場的不透明

秦剛消失引發關注後，許多觀察家都推測秦剛很可能被免職，畢竟外交部長的身份，註定他不可能一直不出現在公眾面前。但最常被提到的接棒人選，一是外交部副部長馬朝旭，一是中央委員劉建超，沒人想得到，會是由去年底才將外長一職交接給秦剛的王毅，重新回鍋接任。

北京對於秦剛的消失與免職，始終語焉不詳未曾交代，引發決策不透明的批評與質疑，政治觀察家們猜不到秦剛的接任人選是王毅，無異成為北京不透明的另一黑色幽默般的最佳例證。

▲中國外長王毅在聯合國大會上演說。（圖／美聯社／達志影像）
▲王毅接任外長，是中國25年來第一位兼任外長的政治局委員，打破了慣例，成為近年最高級別的外交官。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
老驥伏櫪　王毅臨時救火穩住亂局

現在前往中國外交部官網，雖然秦剛的資料已全被抹去，但外交部長的網頁依舊顯示「信息更新中」，尷尬的空白網頁，不難看出這次的人事任命，沒有經過事前詳細規畫，更多的是臨時救火。

秦剛下台，成為中共建政以來最短命的外長，王毅接任，則是中國25年來第一位兼任外長的政治局委員，打破了慣例，成為近年最高級別的外交官。秦下王上，雖然意料之外，但卻也是情理之中。

秦剛消失的理由至今仍無法獲得確認，唯可以肯定的是事出突然，而王毅在中國的外交系統中依舊佔據最重要的外事辦主任位置，由他重新回鍋，可以免去新人接手的適應期，也免去外交系統因緊急需要找人接任外長，而造成早已佈局好的人事接班團隊不穩定。

王毅重掌外長應只是過渡性安排，但確實發揮關鍵的銜接作用，不僅對內穩住北京人事佈局，替北京物色新任外長爭取到更多時間，對外，中國外交目前也處於關鍵時期，王毅26日立即趕往安卡拉與土耳其外長進行會談，很難讓人不聯想到土耳其於俄烏戰爭，尤其在俄羅斯退出黑海穀物協議後，土耳其在地緣政治中所扮演的關鍵角色。在中美關係依舊緊張下，中國更需要與歐洲打好關係，並力圖在俄烏戰爭中發揮影響力。此時此刻，北京確實承擔不起一位消失的外交部長，需要像王毅這般能夠立即展現份量的對外工作者。

▲中國全國人民代表大會和人民政治協商會議本週末登場。圖為北京人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官場行事仍有自己的內在邏輯，不變的硬道理就是維穩。圖為北京人民大會堂。（圖／美聯社／達志影像）
維穩　中國唯一不變的硬道理

雖然說，北京決策的不透明總讓外界捉摸不透，但其實說到底，中國官場行事仍有自己的內在邏輯，那就是維穩。中國有14億人口，農村與城市，沿海與內陸，不同地方民眾的需求、想法大不同，而中共要維持統治地位不受挑戰，穩字訣便是最重要的考量。

回過頭看，秦剛過去破紀錄地火速晉升，或許就已埋下他今日被免職的種子，因為升官太快，也是一種「不穩」的表現，難免遭到同儕的質疑，民眾的議論，甚至引發德不配位的批評。

另一方面，秦剛被免職後，過往紀錄在中國外交部官網上被徹底抹除，而官媒《新華社》6月初一張秦剛在會議中「無精打采」的照片，在今天恰巧被翻出來成為熱門話題，種種跡象充滿斧鑿痕跡，很難不聯想是一系列清洗的操作。不過，秦剛的國務委員資格尚在，這或許也是一種維穩的處置，做人留一線，趕盡殺絕太過也是一種「不穩」。

▲秦剛被免職後，過往紀錄在中國外交部官網上被徹底抹除，但國務委員資格尚在。圖為今年3月中國全國人大資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲秦剛被免職後，過往紀錄在中國外交部官網上被徹底抹除，但國務委員資格尚在。圖為今年3月中國全國人大資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國官方在外交場合上，經常使用「核心利益」這一辭令，只要被北京視為核心利益，總會呼籲其他國家與中國「相向而行」；反之，在非核心利益的領域，中國往往很有彈性，好比北京一方面宣稱與俄羅斯是無上限夥伴關係，但中國駐歐盟大使卻也能公開贊同烏克蘭奪回克里米亞的領土主張，態度非常靈活。

在秦剛消失的這一個月，中國外交部記者會可說是「笑罵由人」，無論怎麼被問都不回答，表現得相當固執。另一方面，秦剛免職的下場確定之後，北京卻也能打破慣例，讓王毅回鍋外長，展現出外界意料之外的彈性。秦剛這一個月的神隱之謎，讓外界了解什麼、學到什麼？相信大家心中都有自己的體會。

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