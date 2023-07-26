不畏颱風來襲！動漫展夜排人潮滿滿　日本旅客來台全為「他」

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觀察排隊現場發現，多數是為了「Travis Japan」的開幕表演提早排隊，也有不少日本粉絲特地到台灣，就為了一睹偶像風采，日籍旅客Aya向記者透露，自己今日剛入境台灣就直奔漫博會想場，只為了「Travis Japan」 限額200位的開幕表演，在台灣僅待三天都會到漫博逛逛，到了28日就會搭機返日，可見對於偶像的熱愛程度。
而台灣粉絲也不遑多讓，為了「Travis Japan」自製應援立牌，並從下午就到現場排隊希望搶到入場名額，她們也透露，從Travis Japan出道前就開始支持他們，也在日本觀看過現場演出，雖然颱風攪局，不過仍希望一睹偶像風采，出門前先看過天氣預報後才決定出門夜排，並且特別準備了日文應援牌與偶像互動，看來即便颱風雨勢來勢凶凶，也不減鐵粉熱情。
此外，記者也訪問到為了購買角川出版社限量書籍到現場排隊的陳姓大學生，他無奈表示「由於去年下午一點半就發現限定書籍都銷售一空，且會場販售一本700多的小說，可以轉手賣出3000多元」因此今年早早來排隊，就希望可以購入心儀的清單，甚至攜帶大型行李箱到現場搬貨，雖然擔心颱風攪局而停辦，但由於颱風登陸機會不高，仍就決定26日下午就先到現場排隊。
郭姓、林姓學生則向記者表示，為了搶購大會限定的遊戲、贈品，從26日早上11點就到現場來排隊，希望能夠買到心儀的書籍跟遊戲，前一天已經有充足的睡眠，因此打算不睡覺，在開幕第一時間直衝會場。漫博現場的工作人員也透露，今年是疫情趨緩後首次盛大舉辦，因此人潮難以相比，不過即便颱風風雨逐漸逼近，也無法澆滅粉絲的熱情，仍可以見到大排長龍的夜排隊伍。
對此，漫博業者僅簡單回應「市府未發佈停班就會如期開展。天氣不穩，呼籲漫迷最好不要夜排」。