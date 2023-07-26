第35屆奇美藝術獎得主出爐 全新獎座融入幾何線條 增添現代感
邁入第35屆的「奇美藝術獎」今(26）日於奇美博物館舉辦頒獎典禮，共10人獲獎，分別是具象美術類：林品潔、劉政融、劉書成、潘煒中；音樂類：張凱閔、鄭逸豪、蔡雨頻、王詠慈、江永媛、曾文奕。今年的獎座邀請到第24屆奇美藝術獎得主王雄國重新設計，設計概念以「古典基底」融貫「現代語彙」，展現新舊美學的完美融合。獎座上方的「榮耀天使」從原本的古銅色改為金色，呼應奇美博物館建築頂端的金色「榮耀天使」，底座以圓柱、方體的幾何造型呈現流暢洗練的線條設計，閃閃發亮引人矚目。現場也邀請「2023奇美音樂節」演奏家賴俊諺帶來精采的開場表演，賴俊諺現為NSO國家交響樂團單簧管副首席，也是本屆藝術獎評審之一，一曲「卡門幻想曲」豐富的音樂性與優越的技巧，令現場貴賓聽得十分入迷。
記者林怡孜/台南報導
奇美藝術獎自1989年創辦以來，扶持續植、培養台灣的美術及音樂人才，希望能透過獎助金減輕年輕學子的經濟壓力，進而能夠專心創作，有機會綻放國際舞台。截至今年共有365人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1.3億元。
本屆奇美藝術獎10位得主有3位是第2次獲獎，分別為管樂組江永媛、弦樂組鄭逸豪與聲樂組曾文奕。評審認為江永媛對樂器的控制力佳，演奏技巧絢爛流暢；鄭逸豪的小提琴拉奏技巧動人、聲音漂亮，未來潛力十足；曾文奕則被讚聲音基本功紮實穩固，具備國際競爭力，近期他也將在衛武營演出韋伯歌劇《魔彈射手》的要角，實力備受肯定。
第36屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。