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第35屆奇美藝術獎得主出爐 全新獎座融入幾何線條 增添現代感

▲10位奇美藝術獎得主與奇美文化基金會執行長郭玲玲及奇美博物館館長許家彰一同合影（圖／記者林怡孜攝，2023,07,26）
▲10位奇美藝術獎得主與奇美文化基金會執行長郭玲玲及奇美博物館館長許家彰一同合影（圖／記者林怡孜攝，2023,07,26）

記者林怡孜/台南報導

邁入第35屆的「奇美藝術獎」今(26）日於奇美博物館舉辦頒獎典禮，共10人獲獎，分別是具象美術類：林品潔、劉政融、劉書成、潘煒中；音樂類：張凱閔、鄭逸豪、蔡雨頻、王詠慈、江永媛、曾文奕。今年的獎座邀請到第24屆奇美藝術獎得主王雄國重新設計，設計概念以「古典基底」融貫「現代語彙」，展現新舊美學的完美融合。獎座上方的「榮耀天使」從原本的古銅色改為金色，呼應奇美博物館建築頂端的金色「榮耀天使」，底座以圓柱、方體的幾何造型呈現流暢洗練的線條設計，閃閃發亮引人矚目。現場也邀請「2023奇美音樂節」演奏家賴俊諺帶來精采的開場表演，賴俊諺現為NSO國家交響樂團單簧管副首席，也是本屆藝術獎評審之一，一曲「卡門幻想曲」豐富的音樂性與優越的技巧，令現場貴賓聽得十分入迷。

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奇美藝術獎自1989年創辦以來，扶持續植、培養台灣的美術及音樂人才，希望能透過獎助金減輕年輕學子的經濟壓力，進而能夠專心創作，有機會綻放國際舞台。截至今年共有365人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1.3億元。


本屆奇美藝術獎10位得主有3位是第2次獲獎，分別為管樂組江永媛、弦樂組鄭逸豪與聲樂組曾文奕。評審認為江永媛對樂器的控制力佳，演奏技巧絢爛流暢；鄭逸豪的小提琴拉奏技巧動人、聲音漂亮，未來潛力十足；曾文奕則被讚聲音基本功紮實穩固，具備國際競爭力，近期他也將在衛武營演出韋伯歌劇《魔彈射手》的要角，實力備受肯定。


第36屆奇美藝術獎將於10月起開放報名，獎助項目包括：具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。

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