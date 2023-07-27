限5天！7-11冰棒第2支1元　全家特大杯拿鐵買1送1、衛生紙8元

超商本周限定優惠更新！7-11明（28）日起至8月1日限時五天開跑，本周雖然只有6大項商品促銷，不過可說半數都是5折品，除了茶尋味買1送1、單罐平均13元；希臘式優格雪糕祭出買12送12，口味有原味、草莓可任選；日本NIJIYA草莓冰棒則是第2件1元，也是直逼半價。
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全家會員優惠自即日起至7月30日，本周共有16大項促銷品項，買1送1僅有超大葡萄乾、平均單包10元。另一亮點則是自有品牌FMC的超柔抽取式衛生紙，祭出久違的3串199元，以每串8包、110抽來算，平均每串66元、一包衛生紙8元、平均一抽0.075元，相當划算。
全家「康康五」限時周末登場，明（28）日起至7月30日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。現煮飲品誠意滿點，祭出特大杯拿鐵（70元）、鮮露醇奶茶（55元）都是買1送1。其他另有FMC鹼性離子水平均15元、御茶園查香馡紅平均18元、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕平均23元。
🟡萊爾富
即起至7月30日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共8大項目促銷，首推特大杯冰檸檬美式買1送1，若加上自備杯折5元優惠，單杯最低33元。另外還有3款買一買一，海洋深層水800ml平均14元、RICH濃郁果汁平均19元、樂法職人手作指定商品平均19元。
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