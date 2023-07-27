秦剛因何冒犯習近平「逆鱗」慘遭免職？葛來儀：私生子在美國出生

只是開始？秦剛遭撤職　分析：骨牌效應成形、證明習近平不堪大任

▲秦剛被免去中國外交部長一事，是近期國際社會重點討論的涉中議題之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲秦剛被免去中國外交部長一事，是近期國際社會重點討論的涉中議題之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

原中國外交部長秦剛在消失30天後傳出被免職的消息，北京當局對具體原因守口如瓶，令外界疑慮不減反增，有外媒引述專家分析指，秦剛事件很可能「只是開始」，隨著習近平的極權統治持續收緊，還會有更多高官步上秦剛後塵。

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綜合《美國之音》、《自由亞洲電台》等外媒報導，專制國家高層內部從來不是鐵板一塊，習家軍內部也不是完全和習一條心，在某種非常時刻，原本就對習不完全忠心的官員，若是判斷他的權威受損，則有可能對習的主張和政見提出不同看法，意即黨國高層內部會藉著形勢的變化對習發起某種挑戰，眼下正是習近平處於困局的「非常時刻」。

習對中國的經濟管制和政治極權，後遺症在今年集中爆發，經濟復甦期望落空，百業蕭條、失業率高企、民生艱難，以致習不得不在政策上進行大調整，使他的權威嚴重受損，勢必會在內部出現一些異動的苗頭。秦剛此時消失，恰好為外界的猜測和傳言提供了佐證，身為習近平的親信，接任外長才半年就從公眾眼前消失，難免讓人聯想到習的新一屆權力班子又開始權力鬥爭，習對政局的掌控很可能並不穩固。

報導提到，秦剛事件尚未落幕，不排除只是開始，在習開啟第3次連任後，隨著極權統治的進一步收緊，極權鐵幕的一角正在逐漸被撕開，讓外界看到習政權內部的緊張態勢，骨牌效應或已形成，秦剛倒下只是第一張牌。

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立（Willy Lam）直言，中國政壇透明度太低，習近平放任秦剛爭議延燒1個月才處理，代表他並不適任國家領導人一職，也證明習近平走強人毛澤東的領導風格「並不成功」。

不過，針對秦剛被免去外交部長、但保留國務委員職位一事，也有分析指出，這可能說明他政治上的問題不大，否則沒理由還保留他國務委員的身分；至於究竟是不是健康因素，北京一直迴避的態度也展現中共高層神秘政治的典型特徵，只要這些問題一天不公布答案，針對秦剛的猜想和政治傳言就很難停止。華盛頓資深美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，秦剛私生子在美國出生，這點很可能碰到習近平的「逆鱗」，讓習覺得被冒犯且不可接受，至終演變成秦剛被免職。

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