只是開始？秦剛遭撤職　分析：骨牌效應成形、證明習近平不堪大任

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習對中國的經濟管制和政治極權，後遺症在今年集中爆發，經濟復甦期望落空，百業蕭條、失業率高企、民生艱難，以致習不得不在政策上進行大調整，使他的權威嚴重受損，勢必會在內部出現一些異動的苗頭。秦剛此時消失，恰好為外界的猜測和傳言提供了佐證，身為習近平的親信，接任外長才半年就從公眾眼前消失，難免讓人聯想到習的新一屆權力班子又開始權力鬥爭，習對政局的掌控很可能並不穩固。
報導提到，秦剛事件尚未落幕，不排除只是開始，在習開啟第3次連任後，隨著極權統治的進一步收緊，極權鐵幕的一角正在逐漸被撕開，讓外界看到習政權內部的緊張態勢，骨牌效應或已形成，秦剛倒下只是第一張牌。
美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立（Willy Lam）直言，中國政壇透明度太低，習近平放任秦剛爭議延燒1個月才處理，代表他並不適任國家領導人一職，也證明習近平走強人毛澤東的領導風格「並不成功」。
不過，針對秦剛被免去外交部長、但保留國務委員職位一事，也有分析指出，這可能說明他政治上的問題不大，否則沒理由還保留他國務委員的身分；至於究竟是不是健康因素，北京一直迴避的態度也展現中共高層神秘政治的典型特徵，只要這些問題一天不公布答案，針對秦剛的猜想和政治傳言就很難停止。華盛頓資深美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，秦剛私生子在美國出生，這點很可能碰到習近平的「逆鱗」，讓習覺得被冒犯且不可接受，至終演變成秦剛被免職。
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