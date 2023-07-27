圖輯／導爆索排雷首曝光！漢光反登陸操演　模擬阻止敵軍進犯台北

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在敵軍進逼海灘之際，扮演藍軍的守備部隊依火力計畫，對敵實施反擊作戰。首先由陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機對八里海灘登陸部隊實施攻擊，接著步兵109旅、陸戰66旅、關指部聯兵一旅對敵軍實施聯合反擊作戰，在M60A3戰車、CM25拖式飛彈車、CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車、紅隼反裝甲火箭彈、20機砲火力壓制下，順利奪回遭敵軍佔領之灘岸，阻止敵軍向政經中樞進一步進逼。
陸軍第三作戰區表示，本次反登陸操演由作戰區統一指管所轄三軍部隊，並整合地區警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵，藉縝密工事、阻絕及兵、火力配置，阻敵於灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。
第三作戰區表示，於台61快速道路一線結合新北市全民總力，構築各式武器陣地，搭配工兵部隊於灘岸設置阻絕設施，達到遲滯與擾亂敵軍之效，同時新增各式掩體，可有效加強陣地反裝甲火力，以癱瘓、摧毀敵登陸載具於岸際。另參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸效果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。
陸軍六軍團發言人史順文表示，八里海灘是很適合敵人正規登陸的位置，在結合台北港與桃園機場後，在戰術、戰法上可以形成環形登陸場；另外，敵軍在奪取台北港之後可以執行行政下卸，在透過淡水河上路後經過萬華快速奪取中樞，國軍因應由作戰區整合三軍兵力、在全民兵力與常備部隊整合之後，共同抵禦敵人入侵。