羅賽芙會見蒲亭　談金磚國家峰會議題

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新開發銀行是由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等金磚國家共同倡議建立的國際金融機構，目的是方便金磚國家間的相互結算和貸款業務，以減少對美元和歐元的依賴，保障成員國間的資金流通和貿易往來。羅賽芙於2011至2016年擔任巴西總統，今年3月就任新開發銀行行長。
羅賽芙聲明否認與蒲亭會晤時討論的議題包括新開發銀行向莫斯科提供貸款。
英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，將克里姆林宮與其他金磚國家連在一起的主要紐帶是經濟，因為自去年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯政府一直處於孤立狀態，依靠中國和印度來減輕西歐和美國實施嚴厲經濟制裁的影響。
由於制裁和國際社會的壓力，俄羅斯無法獲得直接援助，因此需要願意做生意的合作夥伴。目前俄羅斯唯一的財政來源是銷售能源，而極度依賴俄羅斯能源的正是中國和印度。
據報導，莫斯科向北京提供石油和天然氣價格的折扣，這為俄羅斯開闢一個迄今未開發的巨大市場。在入侵烏克蘭之前，只有1%的俄羅斯石油出口印度，2022年5月已達到18%。
除了向中國和印度銷售石油產品，俄羅斯主要負責向金磚國家運送化肥，蒲亭也提到增加中國汽車在俄羅斯市場，以及在印度開設連鎖超市的可能性。
此外，俄羅斯還與金磚國家其他成員一起行動減少在國際交易中對美元和歐元的金融依賴。今年5月，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，希望金磚國家能建立共同貨幣。
報導說，因為俄羅斯被孤立，加強與其他金磚國家的夥伴關係也被克里姆林宮視為宣傳外交政策和世界觀的方式。
自俄烏戰爭開始以來，北京和新德里被視為莫斯科的主要合作夥伴。除了經濟聯盟外，中國政府強調與俄羅斯的友誼，並加強支持和平與捍衛主權。在國際論壇上討論譴責俄羅斯的提案時，印度則投棄權票。
巴西和南非雖採取較中立的立場，對俄羅斯來說也很重要，因為他們可以在美洲和非洲當克里姆林宮敘事的代言人。（編輯：郭中翰）1120727