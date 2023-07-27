台股早盤漲近120點 AI周邊概念股續強、碳權相關也發威
美國聯準會（Fed）如預期升息一碼，美股四大指數昨（26）日漲跌互見，台北股市今（27）日早盤開高，一度漲近120點，來到17282點。權值王台積電早盤漲4元，來到570元。由於Meta財報與財測佳，使今日AI周邊相關概念股表現都很亮眼，如伺服器、散熱、PCB、記憶體族群等都強勢走高，早盤聯茂、台光電、台耀飆漲停。另外，碳權概念股也不容小覷。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日上漲82.05點，或0.23%，收35520.12點；那斯達克指數下跌17.27點，或0.12%，收14127.28點；標普500指數下跌0.71點，或0.02%，收4566.75點；費城半導體指數上漲55.89點，或1.49%，收3699.37點。
台北股市今日開高走高，一度漲近120點，來到17282點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到570元。同樣為晶圓代工的聯電小漲，世界先進漲近1%、力積電漲0.6%。其他重要電子股，如大立光漲2%，聯發科與鴻海小漲，但華碩弱勢跌逾2%，友達與和碩也走跌。
碳權概念股今日紅通通，士紙漲逾6%，華紙與農林漲4%，精誠漲逾3%、東聯漲2%多，資訊服務概念股也因碳權議題走高，系微、驊宏資、三商電、敦陽科飆漲停，資通漲超過6%。
Meta財報與財測佳，再加上野村看好AI熱潮，使AI相關概念股仍強勢走升，如技嘉與英業達漲3%、緯創漲2%左右，廣達、勤誠、金像電同樣漲2%。帶動PCB族群表現亮眼，聯茂、台光電、台耀飆漲停，建榮漲8%、金居漲5%。散熱族群建準、業強、力致、奇鋐、泰碩也漲2到6%。另外，記憶體如十銓、威剛、南亞科與華邦電漲3到4%多。