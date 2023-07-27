福原愛失聯1年！江宏傑飛日本「開國際記者會」對決　經紀人證實

江宏傑、福原愛家醜鬧上國際媒體　一篇文看懂神仙眷侶變離婚怨偶

▲江宏傑（左圖）、福原愛家務事鬧上國際媒體。（圖／記者葉政勳攝、福原愛臉書）
▲江宏傑（左圖）、福原愛家務事鬧上國際媒體。（圖／記者葉政勳攝、福原愛臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

江宏傑和福原愛從人人稱羨的「桌球CP」，如今成為跨海打離婚官司的怨偶，男方還因近1年聯絡不上前妻，將在今（27）日下午2點於東京召開國際記者會，這也是雙方宣布離婚後，首度把家醜訴諸公評，而回顧兩人的感情糾葛，只能用相愛容易、相處難形容。

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福原愛與江宏傑當年戀情見光，就有日媒爆料，桌球協會對福原愛下達禁婚令，原因是年收入相差37倍的2人門不當戶不對，是女高男低的「格差婚」，桌球協會為此還出面否認，福原愛、江宏傑則克服阻礙和流言，於2016年9月登記結婚，隔年先後在台北、東京迪士尼舉辦浪漫婚禮，福原愛陸續在2017年10月、2019年4月產下1女1子。

江宏傑和福原愛婚後選擇自體壇退役，轉行當藝人，據傳合體身價高達10億日圓（約2.6億新台幣），不過此後夫妻相處問題漸漸浮現，2021年2月底至3月初，日本媒體頻繁報導福原愛、江宏傑婚變，指除了夫妻間因名聲差距造成婚姻裂痕，福原愛嫁來台灣遇上的文化、觀念衝擊，都讓她身心不堪負荷，也爆料福原愛深受婆婆及大姑冷言冷語，最後身心俱疲，還曾躲在房間偷哭。

日媒報導，江宏傑對於婆媳衝突不僅沒站在福原愛這邊，私下個性很大男人的他，還多次飆罵老婆，讓福原愛氣到帶孩子回日本，直到江宏傑飛到日本談判10天，福原愛才決定給最後一次機會，不料，江宏傑及婆婆、大姑舊習未改，福原愛再次動了離婚念頭，加上江宏傑拚命賺錢，平日常常不在家，2人被迫當「週末夫妻」，種種因素讓雙方壓力鍋爆炸，決定分開，不過當事人從未證實這些離婚原因。

2021年3月，福原愛被日媒拍到與一名男性在橫濱約會、過夜，並附上多達55張照片佐證，兩人的經紀公司華研國際表示，江宏傑不認識與老婆出遊的男子，4月底，江宏傑向高雄法院遞離婚訴狀，7月發共同聲明正式宣布離婚，而福原愛從否認出軌到2022年初被目擊和橫濱男同居，飽受外界批評，雖然她相隔1年半、去年7月終於返台，但不久又回到日本，並與江家人斷聯至今，讓江宏傑忍無可忍，不得不親自赴日把家務事搬上國際媒體，逼福原愛出面解決。

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