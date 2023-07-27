江宏傑、福原愛家醜鬧上國際媒體　一篇文看懂神仙眷侶變離婚怨偶

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江宏傑和福原愛婚後選擇自體壇退役，轉行當藝人，據傳合體身價高達10億日圓（約2.6億新台幣），不過此後夫妻相處問題漸漸浮現，2021年2月底至3月初，日本媒體頻繁報導福原愛、江宏傑婚變，指除了夫妻間因名聲差距造成婚姻裂痕，福原愛嫁來台灣遇上的文化、觀念衝擊，都讓她身心不堪負荷，也爆料福原愛深受婆婆及大姑冷言冷語，最後身心俱疲，還曾躲在房間偷哭。
日媒報導，江宏傑對於婆媳衝突不僅沒站在福原愛這邊，私下個性很大男人的他，還多次飆罵老婆，讓福原愛氣到帶孩子回日本，直到江宏傑飛到日本談判10天，福原愛才決定給最後一次機會，不料，江宏傑及婆婆、大姑舊習未改，福原愛再次動了離婚念頭，加上江宏傑拚命賺錢，平日常常不在家，2人被迫當「週末夫妻」，種種因素讓雙方壓力鍋爆炸，決定分開，不過當事人從未證實這些離婚原因。
2021年3月，福原愛被日媒拍到與一名男性在橫濱約會、過夜，並附上多達55張照片佐證，兩人的經紀公司華研國際表示，江宏傑不認識與老婆出遊的男子，4月底，江宏傑向高雄法院遞離婚訴狀，7月發共同聲明正式宣布離婚，而福原愛從否認出軌到2022年初被目擊和橫濱男同居，飽受外界批評，雖然她相隔1年半、去年7月終於返台，但不久又回到日本，並與江家人斷聯至今，讓江宏傑忍無可忍，不得不親自赴日把家務事搬上國際媒體，逼福原愛出面解決。