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郭雪芙否認的「高富帥」新歡　是連鎖早午餐店老闆！招牌菜是這道

▲被周刊爆料說是郭雪芙新歡的早午餐店老闆Andy，其開設的餐廳名為The Antipodean，在內湖與民生社區都有分店。（圖／取自The Antipodean臉書）
▲被周刊爆料說是郭雪芙新歡的早午餐店老闆Andy，其開設的餐廳名為The Antipodean，在內湖與民生社區都有分店。（圖／取自The Antipodean臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

女明星郭雪芙昨（26）日被周刊拍到疑似有新歡，對象是早午餐名店老闆Andy，雖然郭雪芙後來對此發文駁斥緋聞，回應「拜託別再瞎掰了， 我單身。 別再幫我找男友了。」但Andy與其經營的餐廳也因此而被起底，是在台北已有兩家分店的The Antipodean Specialty Coffee，而且郭雪芙的確造訪過並拍照於IG打卡，公開相挺

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The Antipodean意為「澳洲的人事物」，老闆Andy自小移民澳洲，十餘年後回台創業，因長時間在異國長大，便以熟悉的味道作為開店元素。餐廳以澳式大拼盤早餐「皇后大早餐」為主打菜，被暱稱為「袋鼠大早餐」，去年5月也進軍民生社區開設了二店，當時因為許多演藝紅星都曾造訪，除了郭雪芙，還有王子、歐陽妮妮等藝人，都搶著與牆上招牌Logo「藍白色袋鼠」合照，成為爆紅新開店。

▲The Antipodean的老闆Andy被周刊爆料是郭雪芙的新歡，但郭雪芙昨日已公開否認。（圖／翻攝AndyRin IG）
▲The Antipodean的老闆Andy被周刊爆料是郭雪芙的新歡，但郭雪芙昨日已公開否認。（圖／翻攝當事人 IG）
▲郭雪芙也會到Andy開設的The Antipodean，去(2022)年3月更特別拍照並於IG打卡相挺。（圖／翻攝郭雪芙IG）
▲郭雪芙也會到Andy開設的The Antipodean，去(2022)年3月更特別拍照並於IG打卡相挺。（圖／翻攝郭雪芙IG）
「皇后大早餐」主打一次可吃到多種蛋白質等豐富營養成分，包含以香腸、培根、燻鮭魚等，搭配炒蛋、蔬菜、酪梨等，且盡量以自然原型食物居多，搭上手工麵包與優格。餐點之外，咖啡也是餐廳特色之一，引進有「咖啡界的勞斯萊斯」的Synesso MVP Hydra 咖啡機，咖啡精緻小巧，強調重質不重量。目前The Antipodean 在內湖與民生社區各有分店，採預約制，人氣都很高。

▲The Antipodean的招牌菜為澳式大拼盤，主打一次可吃到多種蛋白質等營養，包含以香腸、培根、燻鮭魚等，搭配炒蛋、蔬菜、酪梨等。（圖／取自The Antipodean臉書）
▲The Antipodean的招牌菜為澳式大拼盤，主打一次可吃到多種蛋白質等營養，包含以香腸、培根、燻鮭魚等，搭配炒蛋、蔬菜、酪梨等。（圖／取自The Antipodean臉書）

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