郭雪芙否認的「高富帥」新歡 是連鎖早午餐店老闆！招牌菜是這道
女明星郭雪芙昨（26）日被周刊拍到疑似有新歡，對象是早午餐名店老闆Andy，雖然郭雪芙後來對此發文駁斥緋聞，回應「拜託別再瞎掰了， 我單身。 別再幫我找男友了。」但Andy與其經營的餐廳也因此而被起底，是在台北已有兩家分店的The Antipodean Specialty Coffee，而且郭雪芙的確造訪過並拍照於IG打卡，公開相挺。
記者葉盛耀/綜合報導
The Antipodean意為「澳洲的人事物」，老闆Andy自小移民澳洲，十餘年後回台創業，因長時間在異國長大，便以熟悉的味道作為開店元素。餐廳以澳式大拼盤早餐「皇后大早餐」為主打菜，被暱稱為「袋鼠大早餐」，去年5月也進軍民生社區開設了二店，當時因為許多演藝紅星都曾造訪，除了郭雪芙，還有王子、歐陽妮妮等藝人，都搶著與牆上招牌Logo「藍白色袋鼠」合照，成為爆紅新開店。
「皇后大早餐」主打一次可吃到多種蛋白質等豐富營養成分，包含以香腸、培根、燻鮭魚等，搭配炒蛋、蔬菜、酪梨等，且盡量以自然原型食物居多，搭上手工麵包與優格。餐點之外，咖啡也是餐廳特色之一，引進有「咖啡界的勞斯萊斯」的Synesso MVP Hydra 咖啡機，咖啡精緻小巧，強調重質不重量。目前The Antipodean 在內湖與民生社區各有分店，採預約制，人氣都很高。