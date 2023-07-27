汪小菲替大、小S求情「對話全流出」！葛斯齊：下一個爆許雅鈞
資深狗仔葛斯齊日前在節目上指認識大小S的藥頭，事後被大小S提告一度神隱，近日葛斯齊再度開直播，表示會停止繼續爆料大小S，是因為汪小菲私下打電話向他求情，更曝光與汪小菲的對話，汪小菲表示：「兄弟，我求你在這別爆了，你不許爆我家人不好！」不過葛斯齊不領情，更鬆口：「下一個爆許雅鈞（小S老公）。」
記者郭佩蓉/綜合報導
葛斯齊近日在直播中公開與汪小菲的通話內容，從音檔中可以聽到汪小菲態度相當卑微，希望葛斯齊可以放過大S、小S，葛斯齊則無奈表示：「我真的不是針對誰，我就事論事，我下一個爆的料就是許雅鈞！」此時汪小菲突然情緒激動喊：「你不許爆我家人的不好，寧可讓我不好，也不讓我家人不好。」
汪小菲更無奈直呼：「你看我現在這個狀態，你覺得我在台灣好受嗎？她們住在我買的房子，四個億台幣。」葛斯齊接著問他不恨小S嗎？汪小菲則激動表示：「這是我和以前家人的家事，你不許爆他們，我希望他們好。我覺得家裡的事，大S、小S的事，兄弟我求你在這，別爆了，就過去了。」
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