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侯友宜「猴王登基」照瘋傳！李正皓批：連北韓都不會拍這種照

▲侯友宜視察萬安演習，模擬遭受攻擊後進行民生基礎設施搶救演練。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.24）
▲侯友宜視察萬安演習，模擬遭受攻擊後進行民生基礎設施搶救演練。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.24）

政治中心／綜合報導

政治評論員李正皓日前指新北市長侯友宜視察萬安演習，安排攝影所拍出來的照片竟然是公務員趴在地上，只有侯一人站著，讓李批評「不知哪個市府派的人腦子有問題，安排侯友宜走到一群人跪下的地方，拍出『猴王登基照』」，新北市政府昨日發新聞稿駁斥。李正皓今（27）日再批新北市府，大動作硬拗卻反讓此照在社群與政論節目被傳爆了，很多人說「好像北韓」，但北韓都不會蠢到拍這種照片。

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▲侯友宜視察萬安演習被拍出「猴王登基」照，在社群媒體上瘋傳。（圖／李正皓提供）
▲侯友宜視察萬安演習被拍出「猴王登基」照，在社群媒體上瘋傳。（圖／李正皓提供）
李正皓日前批，侯友宜的票真的會被新北市市政府的市府派敗光，他日前政論節目上出示這張侯友宜視察萬安演習的照片，質疑市府派哪個白癡安排侯友宜在眾目睽睽之下去視察一堆人跪趴的媒體場景，這不是活像「猴王登基」嗎？怎麼可能會是好的媒體畫面？應該是侯友宜一起跟大家就地掩蔽，才是正確的視察方式。

新北市府則回應稱，25日剛順利進行萬安演習的台南市、高雄市，也都分別可見台南市長黃偉哲以及副市長羅達生於就地掩蔽的民眾面前，站立聽取簡報。甚至追溯到105年萬安39號演習，也可見同樣的畫面，時任台中市長林佳龍同樣在就地掩蔽的學生面前採站姿視導，以李姓名嘴的邏輯，請問這又是哪些「市府派」安排林前市長在眾目睽睽之下去視察的媒體場景？難道這也叫做「龍王登基」？

李正皓今日表示，昨天因為新北市政府的大動作硬拗反而讓照片在社群與政論節目被傳爆了，很多朋友留言「好像北韓」，但北韓都不會蠢到拍這種照片，金正恩視察演習的各種照片，連金正恩都不敢叫士兵跪在地上給大家拍照，北韓的新聞官都知道拍照的時候金正恩要融入到士兵之中，頂多給金正恩一把椅子坐，這是金正恩唯一的特權，連北韓新聞管的政治敏感度都比新北市政府好。

▲李正皓稱，連北韓都不會拍出侯王登基照，政治敏感度比新北市政府好。（圖／李正皓提供）
▲李正皓稱，連北韓都不會拍出侯王登基照，政治敏感度比新北市政府好。（圖／李正皓提供）
李正皓批，更好笑的是，新北市政府現在的危機處理方式是拖別人下水，說別的縣市首長也是這樣視察。第一，別的縣市首長沒有要選總統，侯友宜要，要選總統的人一舉一動本來就要更小心；第二，循例、依慣例這就是典型的公務人員心態，但現在侯友宜要選總統，所有規格本來就不能跟以前當市長時一樣；第三，市府派無知就無知在還在拿市長的規格打總統的大選，這就是侯友宜的票會被市府派敗光的原因。

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