侯友宜「猴王登基」照瘋傳！李正皓批：連北韓都不會拍這種照

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新北市府則回應稱，25日剛順利進行萬安演習的台南市、高雄市，也都分別可見台南市長黃偉哲以及副市長羅達生於就地掩蔽的民眾面前，站立聽取簡報。甚至追溯到105年萬安39號演習，也可見同樣的畫面，時任台中市長林佳龍同樣在就地掩蔽的學生面前採站姿視導，以李姓名嘴的邏輯，請問這又是哪些「市府派」安排林前市長在眾目睽睽之下去視察的媒體場景？難道這也叫做「龍王登基」？
李正皓今日表示，昨天因為新北市政府的大動作硬拗反而讓照片在社群與政論節目被傳爆了，很多朋友留言「好像北韓」，但北韓都不會蠢到拍這種照片，金正恩視察演習的各種照片，連金正恩都不敢叫士兵跪在地上給大家拍照，北韓的新聞官都知道拍照的時候金正恩要融入到士兵之中，頂多給金正恩一把椅子坐，這是金正恩唯一的特權，連北韓新聞管的政治敏感度都比新北市政府好。
李正皓批，更好笑的是，新北市政府現在的危機處理方式是拖別人下水，說別的縣市首長也是這樣視察。第一，別的縣市首長沒有要選總統，侯友宜要，要選總統的人一舉一動本來就要更小心；第二，循例、依慣例這就是典型的公務人員心態，但現在侯友宜要選總統，所有規格本來就不能跟以前當市長時一樣；第三，市府派無知就無知在還在拿市長的規格打總統的大選，這就是侯友宜的票會被市府派敗光的原因。