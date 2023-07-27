對政府沒信心？過半民眾不看好再生能源發展　高達6成憂大停電

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調查結果顯示，高達6成民眾憂心再出現大範圍停電。此外，僅6.3%民眾清楚了解我國能源96%以上仰賴進口，也只有8.9%受訪者知道當前使用能源以「燃氣」為主。
政府於去年正式公布國家淨零路徑藍圖，不過僅有17.5%民眾能正確回答「2050年的減量目標」，有高達5成以上的民眾「不知道」。
至於當前政府規劃的淨零路徑，普遍民眾卻沒有太大信心。54.1%民眾認為2050年再生能源發電佔比不可能達到60至70%，50%民眾也不覺得2040年可以達成全面禁售非電動車目標。
綜觀所有發電方式，民眾心目中合適台灣發展的排行榜，53.5%偏好太陽光電、其他依序則為40.3%核能發電、38.2%離岸風力發電、31.4%水力發電、25.3%陸域風力發電。
值得一提的是，整體民眾支持「核能發電」的比例較去年提高5.8%，更有57.5%民眾支持以發展核電作為因應2050淨零排放目標的策略，遠高於22.3%不支持者。
實際分析民眾所屬政黨屬性，傾向民進黨者支持核電比例為43%、反對比例44.7%，傾向國民黨、民眾黨者則有88.2%、69.4%支持核電。
另外，因應淨零要求，供電成本增加，有近6成以上民眾支持適當調整電費，其中50.1%願意多付10%，14.6%願意多付30%，也有5.2%民眾願意多付50%。
TAISE董事長簡又新分析，民眾支持政府推動淨零轉型，不過對於當前主流論述的認知和信任度不足，看到目前單靠效力在再生能源的作法也有疑慮，擔心電價上漲、供電不穩，也有人認為建置成本過高，並擔心生態遭破壞。
這項調查由TAISE於今年5月8-12日晚間，以電話分層比例隨機抽樣調查台灣本島19個縣市年滿18歲以上民眾看法，在信心水準95%、抽樣誤差正負2.99%之下，有效樣本為1017份。
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