足球／1年261億仍不為所動 姆巴佩不打算和沙烏地阿拉伯方面接觸
沙烏地阿拉伯職業足球聯賽的希拉爾俱樂部日前傳出向法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）開出一年7.76億歐元（約261.1億台幣）的超級合約，震撼體壇。不過姆巴佩本人現階段似乎對於前往沙烏地阿拉伯踢球不感興趣，並沒有和對方做進一步的接觸和討論。
記者黃建霖/綜合報導
年薪7.76億歐元拆開來算，姆巴佩一個月可以拿到6460萬歐元、一周的薪水為1470萬歐元、每天可賺210萬歐元（約7068萬台幣）、每小時賺8.85萬歐元（約296.1萬台幣），甚至每秒都有24歐元進帳（約800元台幣）。
不過在如此價碼之前，姆巴佩做出了自己的選擇，他拒絕和希拉爾方面進行談判。根據此前的報導，這位法國足球的超級巨星，似乎有可能在明年夏天選擇直接加盟西甲豪門皇家馬德里，他從小就是這家俱樂部的球迷。
希拉爾向PSG開出了3億歐元的轉會費，大巴黎管理層也已經允許前者和球員陣營有進一步接觸。但姆巴佩似乎對此並不感興趣，也沒有打算要和對方會面的意思。
《隊報》在報導中指出，姆巴佩的團隊拒絕和來自沙烏地聯賽的俱樂部代表進行任何形式的談判，「據他身邊的人說，這位法國國家隊隊長從未考慮過這一選擇」。