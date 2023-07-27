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研究顯示多走路可以增進健康
在2020年刊登在《交通與健康雜誌》的國外研究發現當你帶有目的性的去走路，不僅能夠走的更久更快也能夠提高你對自身健康的看法。研究中也發現當你透過通勤去上班可以提高６％的機率至更高的健康類別。另外，當帶有目的性提升走路速度（如去上班），也被發現能夠提升健康。國內的國健署也大力推動健走的好處，不僅可以預防及改善心血管疾病、糖尿病等慢性疾病又能控制體重、預防骨質疏鬆。
什麼叫帶有目的性走路？意思就是為了去某地而走路的行為，如回家、上班、逛街、超商買東西等等
要如何增加走路量？５個方法，讓你走的更有技巧
要透過步行來達到運動量，你可以試試以下的方法：
1.提升走路速率
走的更快能夠帶來更多的熱量消耗並且提升健康
2.增加路程
若是通勤時間可以嘗試在前一站下車，或是中午走到較遠的地方去吃飯，這些方法都可以無意間中增加你的步行量。
3.透過手機或是智慧手表紀錄自己每日步數
透過記錄每日步數了解自己是否有達到自己所訂的每日目標
4.固定時間走路
如上下班的通勤或是晚餐後的散步都可以，讓自己有固定及有目的性的走路可以增加熱量的消耗
5.結伴同行，互相督促
在晚上散步時如果可以找到同伴一起散步就能夠提高散步的時間和散步的距離，並且可以互相督促。
現在市面上有許多 APP 不僅能夠紀錄自己的步數也能夠透過 APP 內的活動督促你增加自己的活動量，大家不妨去 APP 商店找找看最後要注意不要將目標不要設太高，建議可以先從步行速度或是一周2次走路時間開始，這樣有助於習慣的建立。最重要的是將他當作一個愉快的活動，將每次出門都當做一次探險，更能增加動力。簡單的走路能夠增加身體活動量，並且利用簡單的小技巧就能夠在無形間讓你更健康!現在就開始嘗試走路，告別過去不運動的你，迎向更健康的未來
文/楊蕙如、圖/楊紹楚
參考文獻：1.Effects of walking on self-assessed health status: Links between walking, trip purposes and health
2.https://www.mohw.gov.tw/cp-3159-23931-1.html
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 走路也是一種運動？研究發現快走能讓你更健康！學會這５個方法增加走路量