寶刀未老！為侯友宜扮黑臉掃除黨內異音　金溥聰開嗆小雞全記錄

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在7月23日國民黨全代會前，黨內換侯聲浪不斷，金溥聰接受專訪時點名前國民黨立委蔡正元、邱毅是見縫插針、分化團結的人，更暗諷兩人在報「老鼠冤」。蔡正元反批，自己跟金無任何冤仇，難道金自認是老鼠嗎？
國民黨立委鄭麗文喊出侯下韓上，金溥聰則批鄭麗文像「膿包要擠出」，背後金主是誰大家都知道，更暗指應該用黨紀處分；鄭麗文直接反嗆金溥聰「發神經、不知他是哪位」。
而在國民黨全代會上演前高雄市長韓國瑜與侯友宜大團結的場面後，金溥聰25日就點名國民黨立委參選人羅智強第一個提政黨輪替大聯盟，對士氣不利，直言他最看不起在安全選區搞把戲的人。
金溥聰談到徐巧芯幫鴻海創辦人郭台銘主持活動一事，透露自己與徐聯絡後，馬上告知黨主席朱立倫應趕快訂清楚規則。侯友宜競辦發言人黃子哲表示，雖然黨中央沒有明定規則，但「法律是最低的道德標準」，認為大家都是政治工作者，應很清楚行為會捧誰和傷了誰。徐巧芯回擊稱不要對她情緒勒索，並透露自全代會前就有聽說，723過後只要讓侯友宜團隊不高興，他們就會砍人。
金溥聰除了開砲黨內小雞外，也把砲口對向國民黨主席朱立倫，稱不清楚朱立倫喊的「執政大聯盟」是什麼。
侯友宜辦公室發言人黃子哲也批國民黨立委陳玉珍稱8成議長對鴻海創辦人郭台銘寄予厚望是「假新聞」，這樣「珍亂」，只會兩敗俱傷，讓民進黨得逞；陳玉珍則反批，希望侯辦反擊民進黨的效率跟打自己的小雞一樣快就好了，更諷刺侯繼續穿著國王的新衣。
侯友宜辦公室26日晚間表示，「攘外必先安內」，做爲競辦執行長，金溥聰必須針對所有國民黨立委參選人明確表態，723全代會過後，侯友宜是國民黨正式提名的總統參選人，競選辦公室必須嚴正駁斥極少數立委參選人提出可能「換侯」的雜音或與其他陣營接觸，長他人志氣滅自己威風，更遑論有人重新辦理民調初選的荒謬提議。