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寶刀未老！為侯友宜扮黑臉掃除黨內異音　金溥聰開嗆小雞全記錄

▲民進黨秘書長許立明於內部會議中提醒同仁，關注金溥聰加入侯團隊運作與柯文哲訪日。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.28）
▲民進黨秘書長許立明於內部會議中提醒同仁，關注金溥聰加入侯團隊運作與柯文哲訪日。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.28）

政治中心/綜合報導

前國安會秘書長金溥聰接任國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長後，頻頻向黨內不同意見的藍營人士開砲，在全代會後，金溥聰仍未收起他鋒利的小刀，砍向國民黨立委參選人羅智強「看不起待在舒適圈」，更把砲口對向黨主席朱立倫「不懂執政大聯盟是在講什麼」。

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《Nownews今日新聞》整理號稱「金小刀」的金溥聰對黨內開砲的全記錄。

在7月23日國民黨全代會前，黨內換侯聲浪不斷，金溥聰接受專訪時點名前國民黨立委蔡正元、邱毅是見縫插針、分化團結的人，更暗諷兩人在報「老鼠冤」。蔡正元反批，自己跟金無任何冤仇，難道金自認是老鼠嗎？

國民黨立委鄭麗文喊出侯下韓上，金溥聰則批鄭麗文像「膿包要擠出」，背後金主是誰大家都知道，更暗指應該用黨紀處分；鄭麗文直接反嗆金溥聰「發神經、不知他是哪位」。

而在國民黨全代會上演前高雄市長韓國瑜與侯友宜大團結的場面後，金溥聰25日就點名國民黨立委參選人羅智強第一個提政黨輪替大聯盟，對士氣不利，直言他最看不起在安全選區搞把戲的人。

金溥聰談到徐巧芯幫鴻海創辦人郭台銘主持活動一事，透露自己與徐聯絡後，馬上告知黨主席朱立倫應趕快訂清楚規則。侯友宜競辦發言人黃子哲表示，雖然黨中央沒有明定規則，但「法律是最低的道德標準」，認為大家都是政治工作者，應很清楚行為會捧誰和傷了誰。徐巧芯回擊稱不要對她情緒勒索，並透露自全代會前就有聽說，723過後只要讓侯友宜團隊不高興，他們就會砍人。

金溥聰除了開砲黨內小雞外，也把砲口對向國民黨主席朱立倫，稱不清楚朱立倫喊的「執政大聯盟」是什麼。

侯友宜辦公室發言人黃子哲也批國民黨立委陳玉珍稱8成議長對鴻海創辦人郭台銘寄予厚望是「假新聞」，這樣「珍亂」，只會兩敗俱傷，讓民進黨得逞；陳玉珍則反批，希望侯辦反擊民進黨的效率跟打自己的小雞一樣快就好了，更諷刺侯繼續穿著國王的新衣。

侯友宜辦公室26日晚間表示，「攘外必先安內」，做爲競辦執行長，金溥聰必須針對所有國民黨立委參選人明確表態，723全代會過後，侯友宜是國民黨正式提名的總統參選人，競選辦公室必須嚴正駁斥極少數立委參選人提出可能「換侯」的雜音或與其他陣營接觸，長他人志氣滅自己威風，更遑論有人重新辦理民調初選的荒謬提議。

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