寬巷子微風信義將熄燈！結束8年3家分店霸業 紅泥小染火鍋成絕響
知名精品火鍋「寬巷子鍋品」宣佈，因租約到期因素，開業近8年的「寬巷子微風信義店」將於7月底結束營業。全盛時期在台共有3家分店的「寬巷子鍋品」，等於全數熄燈，在台成為絕響。
記者葉盛耀/綜合報導
寬巷子日前於臉書貼文「感謝各位粉絲對寬巷子微風信義店，近八年來的照顧及愛護。微風信義店於2023年7月底租約到期，將結束營業。」意即營業僅剩沒幾天，想吃的顧客得把握。
寬巷子對外標榜要將火鍋食材推向創意藝術境界，所以有許多美美的創意擺盤，像是招牌玫瑰松坂及花團錦簇的菜盤等。而招牌的湯底則有「紅泥小染」四川式激辛鍋，標榜是用上燈籠椒、二斤條辣椒與多種香料熬煮出的正宗川味湯頭。另還有元珠小染、豚骨千叟、貢布豬肚雞等湯底。
火鍋配菜也有帶著鳳梨酥外表的「金磚酥」，或是用花枝漿及蝦漿取代米飯做成的「壽司滑大盛」，皆饒富巧思。寬巷子的全盛時期共有士林、新生、微風信義等3間分店，甚至還進軍海外開設香港分店，也曾與胡同集團合作開設「胡同裏的寬巷子」。繼微風信義店熄燈之後，想吃寬巷子的火鍋，等於只能飛到香港了。
不過台灣人不分四季都愛吃火鍋，因此不乏鍋物新品牌上市。王品集團首度進軍頂級鍋物市場的「旬嚐」火鍋，也將於8月見客，主打以頂級和牛、活海鮮，像是和牛、龍蝦、螃蟹、海膽、生蠔等奢華食材，並強調將有專人桌邊服務。初估客單價約1500～1800元，最貴單人套餐更要價3600元。