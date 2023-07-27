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陸手遊《以閃亮之名》台服永久停更　因玩家嗆「台灣不是中國的」

▲中國開發的手遊《以閃亮之名》，在台擁6萬名粉絲，台服26日無預警宣布停止更新，起因是台玩家曾說「台灣不是中國的」。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）
▲中國開發的手遊《以閃亮之名》，在台擁6萬名粉絲，台服26日無預警宣布停止更新，起因是台玩家曾說「台灣不是中國的」。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

中國祖龍遊戲開發、台港澳由始祖鳥互動娛樂代理的手遊《以閃亮之名》在台至少擁有6萬名粉絲，22日才剛舉行1周年慶祝活動，吸引大批玩家到場支持，未料4天後26日，代理商突無預警宣布台服「即日起停止更新」，原因竟然是「官方回覆了支持台獨的玩家」，被潛伏在台港澳伺服器的中國玩家發現後傳回牆內，瞬間成為輿論焦點。

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事件起因是，中國近年來對遊戲內容的審核愈加嚴格，導致遊戲無法如期更新的事件頻傳，許多中國玩家對此積怨已久，其中也包含了《以閃亮之名》的玩家，不滿台服率先公開了週年慶的六星套裝，認為「憑什麼明明是中國遊戲，其他伺服器卻能比我們還要快拿到」，於是中國原廠在玩家施壓下，也公開了週年慶的六星套裝，甚至還加碼「再送一套」。

▲手遊《以閃亮之名》台服26日無預警宣布停止更新。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）
▲手遊《以閃亮之名》台服26日無預警宣布停止更新。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）
原廠加碼再送一套的消息隨即傳到台灣玩家的耳中，於是有一名便直接在官方的玩家交流群發問，台服官方也隨即出面回應，表示「台服也同樣會贈送」。

沒想到該名發問的玩家因為公開宣揚「台灣從來都不是中國的」，被潛伏在玩家交流群的中國玩家截圖並傳回牆內，痛批台服的代理商對於玩家表態台獨的言論沒有制止，反而還友善的回應玩家的疑問，沒有遵守「一中原則」。

與此同時，中國玩家在《以閃亮之名》的QQ群組發言「台灣是中國不可分割的一部分」，卻遭到管理員踢出群組，讓許多中國玩家要求中國官方立刻開除該名管理員。

▲《以閃亮之名》台服22日才舉行1周年慶活動，吸引大批玩家到場支持，未料4天後，突宣布永久停止更新。（圖／始祖鳥互動娛樂提供）
▲《以閃亮之名》台服22日才舉行1周年慶活動，吸引大批玩家到場支持，未料4天後，突宣布永久停止更新。（圖／始祖鳥互動娛樂提供）
隨後還有中國玩家挖出了中國伺服器和台港澳伺服器的「使用者條款」，兩相比較之下除了有一定程度的不同，甚至還因為「台灣在個人資料相關法律規範可能不同於別國之法律」這句話，觸動了中國玩家敏感的神經。

綜合上述「管理員踢除中國玩家」、「台灣玩家公開宣揚台獨」以及「使用者條款的內容差異」共3起事件，讓無數中國玩家群起不滿，憤而要求中國官方表態並立刻處理。

▲導火線的六星套裝。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）
▲導火線的六星套裝。（圖／翻攝以閃亮之名臉書）
中國《以閃亮之名》官方很快在微博發表聲明，表示已經辭退了管理員，未來會加強對於客服人員的教育；宣揚台獨的台灣玩家在經過調查後，會「封禁」該名玩家的帳號；使用者條款則已經更新了措辭。最後，官方強調「堅決捍衛一個中國原則」。

台服代理商則在臉書表示「從未涉及過任何政治敏感話題，只關注遊戲本身相關的玩家詢問回覆、解答，遊戲推廣，玩家活動組織和內容創作」，但目前和原廠的協商還沒有共識，所以在今（26）日的更新後，原廠將永久停止提供版本更新內容。不過，事件是否就此落幕，仍有待後續觀察。

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