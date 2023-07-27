陸手遊《以閃亮之名》台服永久停更　因玩家嗆「台灣不是中國的」

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原廠加碼再送一套的消息隨即傳到台灣玩家的耳中，於是有一名便直接在官方的玩家交流群發問，台服官方也隨即出面回應，表示「台服也同樣會贈送」。
沒想到該名發問的玩家因為公開宣揚「台灣從來都不是中國的」，被潛伏在玩家交流群的中國玩家截圖並傳回牆內，痛批台服的代理商對於玩家表態台獨的言論沒有制止，反而還友善的回應玩家的疑問，沒有遵守「一中原則」。
與此同時，中國玩家在《以閃亮之名》的QQ群組發言「台灣是中國不可分割的一部分」，卻遭到管理員踢出群組，讓許多中國玩家要求中國官方立刻開除該名管理員。
隨後還有中國玩家挖出了中國伺服器和台港澳伺服器的「使用者條款」，兩相比較之下除了有一定程度的不同，甚至還因為「台灣在個人資料相關法律規範可能不同於別國之法律」這句話，觸動了中國玩家敏感的神經。
綜合上述「管理員踢除中國玩家」、「台灣玩家公開宣揚台獨」以及「使用者條款的內容差異」共3起事件，讓無數中國玩家群起不滿，憤而要求中國官方表態並立刻處理。
中國《以閃亮之名》官方很快在微博發表聲明，表示已經辭退了管理員，未來會加強對於客服人員的教育；宣揚台獨的台灣玩家在經過調查後，會「封禁」該名玩家的帳號；使用者條款則已經更新了措辭。最後，官方強調「堅決捍衛一個中國原則」。
台服代理商則在臉書表示「從未涉及過任何政治敏感話題，只關注遊戲本身相關的玩家詢問回覆、解答，遊戲推廣，玩家活動組織和內容創作」，但目前和原廠的協商還沒有共識，所以在今（26）日的更新後，原廠將永久停止提供版本更新內容。不過，事件是否就此落幕，仍有待後續觀察。