杜蘇芮暴風圈狂掃！全台「累積雨量排行」出爐 屏東飆破1000毫米
中度颱風「杜蘇芮」靠近台灣後，從週二（7月25日）開始陸續為台灣各地帶來雨勢，尤其東半部和南部地區最為劇烈，截至今（27）日上午10時30分，屏東北大武山已累積超過1000毫米雨量，花蓮、台東也都超過600毫米，中央氣象局提醒，今晚至明日清晨，雲林以南的西南部地區雨勢將達最大值，民眾務必留意最新颱風動態，氣象局也將持續更新「豪雨特報」。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局統計資料，若以縣市最大雨量為比較基準，從週二截至今日上午，杜蘇芮颱風在「屏東北大武山」降下1178毫米最多，其次依序是「花蓮縣富里鄉」772.5毫米、「台東縣卑南鄉」642.5毫米，由於上述3地區24小時累積雨量已經超過達500毫米，因此降雨分級也突破「超大豪雨」的標準。
杜蘇芮颱風除了在東半部迎風面降下超大豪雨外，「宜蘭縣大同鄉」也有415毫米、「南投縣仁愛鄉」288毫米、「高雄市桃源區」287.5毫米、「台中市和平區」274.5毫米、「新北市烏來區」242.5毫米，「臺北市南港區」156.5毫米，各地累積雨量都還會持續增加。
氣象局提醒，杜蘇芮颱風暴風圈籠罩範圍，下半天會接近台灣南部，午後到深夜會整體降雨會越來越明顯，颱風路徑上則持續往西北方移動，但由於缺乏導引氣流，近幾個小時速度較慢，明（28）日上午慢慢遠離台灣後，預計會登陸中國福建。