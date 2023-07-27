(國泰)寶寶什麼時候該離乳？有哪些方法可以幫助離乳？　醫師來解答！

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斷奶應循序漸進 醫師曝輔助寶寶離乳方法在一般情況下醫師都不建議突然斷奶，除非有特殊情形不然都應循序漸進，這樣對媽媽與寶寶的身心靈才是最佳的步調。離乳的過程可長達數週以上，當乳房受到寶寶吸吮的刺激漸漸減少時，大腦會接受回饋因而減少乳汁的分泌，
若是崇尚自然離乳，林雅藍醫師提到，媽媽們可以從中輔助寶寶，限定一天中的哺乳時刻，也能讓寶寶等待媽媽完成一件工作後再開始親餵，輔助方法如下：
- 小於1歲：
- 大於1歲：
斷奶須由母嬰2人決定 離乳也應注意乳房自我照顧一般自然離乳的時間約在2－4歲。不過，林雅藍醫師提到，礙於文化關係，1歲以後的親餵常常都是低調而隱密的，提醒媽媽們決定何時斷奶應由媽媽與寶寶2人決定，希望都能在考慮清楚後再走上這段旅程。
此外，在離乳的過程中容易發生乳汁阻塞，因此媽媽們減少親餵時也要好好照顧自己的乳房。林雅藍醫師表示，若覺得乳房腫脹，建議還是要適度地排乳，有時也可以藉由短暫冷敷的方式來達到緩解，不建議穿著過緊的內衣或者喝少量的水來減少乳汁的分泌。
最重要的是，每天還是要關心檢查自己的乳房是否有壓痛點或硬塊。林雅藍醫師提醒，若發現有硬塊，可以先試著輕輕按壓、按摩，但如果有明顯壓痛或是硬塊無法隨著時間變小，還是建議尋求醫師或泌乳顧問諮詢。
另外，林雅藍醫師也提到，在離乳的過程媽媽會有愧疚感是正常的，可以適時增加更多與孩子的肌膚接觸，延續彼此緊密的親子時光，而且離乳其實也可以視為寶寶又成功邁向新的里程碑，應替他們的成長喜悅，也感恩自己一直以來的付出。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/264-1-7.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58611
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