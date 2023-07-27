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(國泰)寶寶什麼時候該離乳？有哪些方法可以幫助離乳？　醫師來解答！

(國泰)寶寶什麼時候該離乳？有哪些方法可以幫助離乳？　醫師來解答！
(國泰)寶寶什麼時候該離乳？有哪些方法可以幫助離乳？　醫師來解答！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】用母乳親餵寶寶的媽媽們常常會遇到「離乳」的問題，不確定應該在什麼時候讓寶寶離乳，也不了解該用什麼樣的方法讓寶離乳才是最好的。

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診所小兒科主治醫師林雅藍表示，親餵與否本身就是個人選擇，而且每個寶寶的離乳時間不同，端看媽媽們的選擇，有人崇尚自然離乳，有人選擇按部就班，有人則因現實條件必須離乳，這些都沒有對錯，但可以試著用一些方法讓離乳的過程更平順、安心。

斷奶應循序漸進　醫師曝輔助寶寶離乳方法

在一般情況下醫師都不建議突然斷奶，除非有特殊情形不然都應循序漸進，這樣對媽媽與寶寶的身心靈才是最佳的步調。離乳的過程可長達數週以上，當乳房受到寶寶吸吮的刺激漸漸減少時，大腦會接受回饋因而減少乳汁的分泌，

若是崇尚自然離乳，林雅藍醫師提到，媽媽們可以從中輔助寶寶，限定一天中的哺乳時刻，也能讓寶寶等待媽媽完成一件工作後再開始親餵，輔助方法如下：

  • 小於1歲：
可以先藉由配方奶取代一天中的一餐，大於6個月的寶寶，會開始對固體食物感到好奇，如果副食品吃得不錯，對於母奶的需求也會自然地減少

  • 大於1歲：
1歲以後1天奶類的攝取量可以慢慢減少至500ml以下，避免牛奶或母奶充斥食慾而不願意攝取固體食物，固體食物攝取不佳易導致缺鐵性貧血，在轉換的過程中，可以試著以一小瓶保久乳或200ml全脂牛奶取代。

斷奶須由母嬰2人決定　離乳也應注意乳房自我照顧

一般自然離乳的時間約在2－4歲。不過，林雅藍醫師提到，礙於文化關係，1歲以後的親餵常常都是低調而隱密的，提醒媽媽們決定何時斷奶應由媽媽與寶寶2人決定，希望都能在考慮清楚後再走上這段旅程。

此外，在離乳的過程中容易發生乳汁阻塞，因此媽媽們減少親餵時也要好好照顧自己的乳房。林雅藍醫師表示，若覺得乳房腫脹，建議還是要適度地排乳，有時也可以藉由短暫冷敷的方式來達到緩解，不建議穿著過緊的內衣或者喝少量的水來減少乳汁的分泌。

最重要的是，每天還是要關心檢查自己的乳房是否有壓痛點或硬塊。林雅藍醫師提醒，若發現有硬塊，可以先試著輕輕按壓、按摩，但如果有明顯壓痛或是硬塊無法隨著時間變小，還是建議尋求醫師或泌乳顧問諮詢。

另外，林雅藍醫師也提到，在離乳的過程媽媽會有愧疚感是正常的，可以適時增加更多與孩子的肌膚接觸，延續彼此緊密的親子時光，而且離乳其實也可以視為寶寶又成功邁向新的里程碑，應替他們的成長喜悅，也感恩自己一直以來的付出。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/264-1-7.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58611

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