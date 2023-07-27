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台積電設置全球研發中心　專家：深根台灣有優勢、供應鏈吃定心丸

▲台積電全球研發中心28日啟用，專家認為深根台灣有其優勢，且也讓台灣半導體產業鏈吃下定心丸。（圖／資料畫面）
▲台積電全球研發中心28日啟用，專家認為深根台灣有其優勢，且也讓台灣半導體產業鏈吃下定心丸。（圖／資料畫面）

記者許家禎／台北報導

台積電之前法說會上下修今（2023）年美元營收展望，且美國廠量產時間遞延一年，但台積電並沒有下修資本支出，明（28）日重頭好戲台積電全球研發中心也將舉行啟用典禮。有專家指出，AI浪潮是不變的趨勢，台積電成立全球研發中心，日前也宣布要再興建以CoWoS技術為主的封測廠，主要是台灣建置成本低，更重要是人員可彈性調配，量產時程當然比較不會受到影響，且對台灣整體半導體產業鏈來說也仿佛吃下定心丸，預期台積電未來投資將持續深耕台灣、放眼國際。

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台積電之前法說會二度下修財測目標，且美國廠量產時間延宕，主要是熟練安裝設備的人員數量不足，已從台灣調派以培養當地技術員工，但相關4奈米製程技術量產將從原先的2024年推遲到2025年，讓人憂心利空來襲。不過，台積電沒有下修資本支出，維持320億到360億美元下緣區間。

為此，台經院產經資料庫總監劉佩真接受《NOWnews今日新聞》訪問分析，台積電日前才宣布第六座先進封測廠在竹科轄下的銅鑼園區興建，且週五全球研發中心也將啟用，顯示台積電視台灣為研發、先進製程與先進封裝的生產重鎮與重心，也凸顯台灣在台積電整體營運上扮演重要關鍵角色。

劉佩真指出，台積電研發中心的啟用，將持續擴增研發人員，引領台積電往更先進製程邁進，這也讓台灣半導體產業鏈吃下定心丸。尤其AI熱潮帶動，台積電的CoWoS封裝技術產能供應不應求，促使台積電擴廠腳步加快，可立即啟動銅鑼園區的動土，預計2027年正式量產，以掌握整體AI趨勢需求。

劉佩真強調，台積電在台灣成立全球研發中心、宣布銅鑼封測廠將興建，且落腳新竹與中科的2奈米製程晶圓廠也正在準備中，都選在台灣建廠主要還是考量到整體成本較低，且人員可彈性支援，讓相關量產時程不會像美國廠一樣受到影響，因此台灣廠的設置仍是台積電的重心。

相較在海外生產成本高，台積電在台灣擴廠投資整體具有優勢，且有上中下游供應鏈群聚效應，人員也能彈性調配與完整支援，台積電擴廠當然首選以台灣為主，但在地緣政治的影響下，台積電只好也投資布局幾個國家。劉佩真預估，台積電未來投資方向，依舊會根留台灣、深耕台灣，但會指標性放眼全球幾個重點國家，像是美國與日本，下一步可能就是歐洲德國。

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