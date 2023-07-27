借6帳戶隱匿1.2億未申報！監院開罰400萬 蘇震清抗罰敗訴
立委蘇震清被控在跨黨派立委集體貪汙案中索賄，犯罪所得2580萬元，去年遭北院重判10年，案件正在高院審理中。隨後，監察院發現，蘇被控涉嫌收賄的這段期間，故意隱匿、不實申報財產的金額達1.2億元，依《公職人員財產申報法》裁罰400萬元，蘇不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判他敗訴。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
監察院查出，蘇震清2016年12月29日財產申報時，漏報借用助理6人帳戶持有的8筆存款，總金額高達1億2476萬7166元，認定蘇故意隱匿財產為不實申報，2021年裁處罰鍰400萬元。
蘇不服提訴願被駁後改提行政訴訟，主張資金往來都委由助理處理，並管領他的存摺，他身為民代受到信任，常有賽鴿協會資金委託暫存，他也都交由助理代為處理，助理才會暫存於帳戶內，且其中1000萬元2017年初已匯出，可見並非他所有；其餘借名帳戶雖漏未申報，但這是因他不諳法律，對申報細節未予詳究而漏報，沒有隱匿財產的意圖。
北高行認為，蘇震清擔任中央、地方民意代表多年，有多次申報公職人員財產的經驗；監察院2016年定期申報前寄送的通知單，也有載明申報常見錯誤情形，包括「漏報借名開戶之存款」，加上蘇隱匿的金額高達1.2億元，隱匿財產價額在4000萬以上，監院裁罰400萬元沒有違反比例原則，判決蘇敗訴。