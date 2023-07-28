聽過太子鬼、餓死鬼嗎？被附身有這些徵兆　韓國《惡鬼》怨靈盤點

我是廣告 請繼續往下閱讀
惡鬼：透過人性之惡壯大自身
首先出現的，也就是與劇名點題的「惡鬼」。被惡鬼附身之人，影子變成批頭散髮的模樣，更會幻化成被附身的人，不擇手段達到目的。而惡鬼是透過滿足的人慾望而壯大自己，像是會幫助附身的人除去討厭的對象，近而一步步增強自己的力量。而若是想利用惡果帶來的好處，那也必須付出等值的代價，包括惡鬼會奪走你身邊最珍愛的人，甚至下一個受害者可能就是自己的家人，對具散影來說，她接著要做的，就是盡可能保護自己的母親。
自殺鬼：垂髫樹上的魂魄引導自殺
同樣透過影子表現的，還有劇中附在「垂髫樹」上的自殺鬼。垂髫樹是指因為早前風俗的關係，去世的小孩不能被放入祖墳安葬，只能被放在桶子中掛在樹上，而形成了垂髫樹的民俗傳說。後來垂髫樹所在位置因土地開發而被剷平，原本的樹木已不復存在，劇中以陰影的方式出現，而空下的樹枝，就代表將有另一人即將死去。而南韓雖已成為先進國家，但也有個難堪的稱號「已開發國家自殺率冠軍」，連自家人都稱為「朝鮮地獄」的南韓，自殺鬼的背後，是一個個難以生存的可憐故事。
太子鬼：為實現願望而被犧牲的活人獻祭
本劇附身在金泰梨身上的惡鬼即為「太子鬼」，而太子鬼也確實存在於韓國民間信仰中，類似華人世界的嬰靈、小鬼。劇情中設定，為了祈求村莊平安以及實現私慾的願望，有孩子無辜成為犧牲品，而被獻祭的小孩多是家中的老二，死前會受到非人的虐待，讓孩童長時間挨餓，最後用食物引誘後將其殺害，手段非常殘忍。
由於南韓長年禁止墮胎，直到2020年遭認定違憲後，才終結這份66年的禁令。但早在此之前，不小心或是非自願懷孕所造成的社會問題，已經形成難以彌補的傷痛。包括因為不敢上醫院做人流手術，而私下尋求非正當手段墮胎，或是出生後卻沒有報戶口的「幽靈孩童」。無法長大的「太子鬼」，更呼應了這類的社會問題。
異鄉鬼：客死異鄉的孤魂野鬼
「異鄉鬼」指死在異鄉，而無法回到家鄉的孤魂野鬼，當祂們附身到人身上時，就會導致那個人死亡。劇情中「異鄉鬼」出現在金泰梨母親的原生村莊，由於太過偏僻，年輕人都到大城市工作，剩下的老人卻成為異鄉鬼目標。而破解異鄉鬼的方法，就是使用草人娃娃驅趕，然而異鄉鬼其實是背負思念死去，際遇令人揪心。
餓死鬼：人類貪婪物慾的無限擴張
《惡鬼》透過「餓鬼道」暗示其存在。餓死鬼的「餓」，不僅限在食物上。餓死鬼由於生前過去渴求某樣事物，膨脹的慾望在死後讓祂們也一直覬覦別人的東西。被餓死鬼附身的人，會出現兩眼發紅的恐怖樣貌，而餓死鬼也會找尋那些同樣貪婪的人附身，為了想要的東西可以不惜奪人性命。
時至今日，南韓已成為全球奢侈品成長最快的市場，人均奢侈品消費更是居全球之冠。然而這背後，更多的是「名牌主義」和虛榮心作祟的扭曲心態，甚至在同儕間形成比較、嫉妒，甚至為了炫耀得想盡辦法買更昂貴的奢侈品，已然成為南韓新的社會問題。
劇中金泰梨從倒影發現自己被「太子鬼」附身，展現出一秒切換的「雙面神之演技」，屢屢登上台韓網路熱搜，使得《惡鬼》開播以來收視率和討論度都雙雙在線，滿滿都是好評。《惡鬼》每周五、六晚上10點30分於Disney+獨家上架更新，共12集。
更多精彩片單