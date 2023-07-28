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聽過太子鬼、餓死鬼嗎？被附身有這些徵兆　韓國《惡鬼》怨靈盤點

▲《惡鬼》劇中的紅髮帶，即被「太子鬼」寄附著的不祥之物。（圖／翻攝自Disney+）
▲《惡鬼》劇中的紅髮帶，即被「太子鬼」寄附著的不祥之物。（圖／翻攝自Disney+）

生活中心/綜合報導

鬼月即將到來，想應景一下卻又不敢在外面趴趴走嗎？想體驗驚悚氛圍，在家一樣就能感受「背脊發涼」的感覺。比起血腥爆虐，韓劇《惡鬼》更是成功用氣氛塑造出毛骨悚然的感覺，加上「百想視后」金泰梨加持更增添恐怖感。劇情中金泰梨與吳正世攜手揭露巫師崔滿月與小鎮居民聯手綁架窮困人家的孩子，用以獻祭讓他們化為「太子鬼」的殘忍事實。

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於此同時金泰梨飾演的「具散影」，也因為摸到受到詛咒的紅髮帶，因而遭到「惡鬼」纏身。具散影並無意害人，但體內的惡鬼卻逐漸壯大力量，伴隨著尋找解除惡鬼附身的五樣物品只剩最後兩樣，劇情發展接近結局越發白熱化，喜歡靈異鬼怪題材的你千萬不可錯過！

惡鬼：透過人性之惡壯大自身

首先出現的，也就是與劇名點題的「惡鬼」。被惡鬼附身之人，影子變成批頭散髮的模樣，更會幻化成被附身的人，不擇手段達到目的。而惡鬼是透過滿足的人慾望而壯大自己，像是會幫助附身的人除去討厭的對象，近而一步步增強自己的力量。而若是想利用惡果帶來的好處，那也必須付出等值的代價，包括惡鬼會奪走你身邊最珍愛的人，甚至下一個受害者可能就是自己的家人，對具散影來說，她接著要做的，就是盡可能保護自己的母親。

自殺鬼：垂髫樹上的魂魄引導自殺

同樣透過影子表現的，還有劇中附在「垂髫樹」上的自殺鬼。垂髫樹是指因為早前風俗的關係，去世的小孩不能被放入祖墳安葬，只能被放在桶子中掛在樹上，而形成了垂髫樹的民俗傳說。後來垂髫樹所在位置因土地開發而被剷平，原本的樹木已不復存在，劇中以陰影的方式出現，而空下的樹枝，就代表將有另一人即將死去。而南韓雖已成為先進國家，但也有個難堪的稱號「已開發國家自殺率冠軍」，連自家人都稱為「朝鮮地獄」的南韓，自殺鬼的背後，是一個個難以生存的可憐故事。
 

▲金泰梨在《惡鬼》解開關於「太子鬼」的謎團。（圖／Disney+提供）
▲金泰梨在《惡鬼》解開關於「太子鬼」的謎團。（圖／Disney+提供）
太子鬼：為實現願望而被犧牲的活人獻祭

本劇附身在金泰梨身上的惡鬼即為「太子鬼」，而太子鬼也確實存在於韓國民間信仰中，類似華人世界的嬰靈、小鬼。劇情中設定，為了祈求村莊平安以及實現私慾的願望，有孩子無辜成為犧牲品，而被獻祭的小孩多是家中的老二，死前會受到非人的虐待，讓孩童長時間挨餓，最後用食物引誘後將其殺害，手段非常殘忍。
由於南韓長年禁止墮胎，直到2020年遭認定違憲後，才終結這份66年的禁令。但早在此之前，不小心或是非自願懷孕所造成的社會問題，已經形成難以彌補的傷痛。包括因為不敢上醫院做人流手術，而私下尋求非正當手段墮胎，或是出生後卻沒有報戶口的「幽靈孩童」。無法長大的「太子鬼」，更呼應了這類的社會問題。
 

▲金泰梨主演韓劇《惡鬼》，加入韓國傳說中的「太子鬼」元素。（圖／Disney+提供）
▲金泰梨主演韓劇《惡鬼》，加入韓國傳說中的「太子鬼」元素。（圖／Disney+提供）
異鄉鬼：客死異鄉的孤魂野鬼

「異鄉鬼」指死在異鄉，而無法回到家鄉的孤魂野鬼，當祂們附身到人身上時，就會導致那個人死亡。劇情中「異鄉鬼」出現在金泰梨母親的原生村莊，由於太過偏僻，年輕人都到大城市工作，剩下的老人卻成為異鄉鬼目標。而破解異鄉鬼的方法，就是使用草人娃娃驅趕，然而異鄉鬼其實是背負思念死去，際遇令人揪心。

餓死鬼：人類貪婪物慾的無限擴張

《惡鬼》透過「餓鬼道」暗示其存在。餓死鬼的「餓」，不僅限在食物上。餓死鬼由於生前過去渴求某樣事物，膨脹的慾望在死後讓祂們也一直覬覦別人的東西。被餓死鬼附身的人，會出現兩眼發紅的恐怖樣貌，而餓死鬼也會找尋那些同樣貪婪的人附身，為了想要的東西可以不惜奪人性命。
時至今日，南韓已成為全球奢侈品成長最快的市場，人均奢侈品消費更是居全球之冠。然而這背後，更多的是「名牌主義」和虛榮心作祟的扭曲心態，甚至在同儕間形成比較、嫉妒，甚至為了炫耀得想盡辦法買更昂貴的奢侈品，已然成為南韓新的社會問題。
 

▲尹暻文飾演金泰梨母親，可能成為「惡鬼」下一個攻擊的對象？（圖／Disney+提供）
▲尹暻文飾演金泰梨母親，可能成為「惡鬼」下一個攻擊的對象？（圖／Disney+提供）
劇中金泰梨從倒影發現自己被「太子鬼」附身，展現出一秒切換的「雙面神之演技」，屢屢登上台韓網路熱搜，使得《惡鬼》開播以來收視率和討論度都雙雙在線，滿滿都是好評。《惡鬼》每周五、六晚上10點30分於Disney+獨家上架更新，共12集。
 
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