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李玟遺照曝光了！穿最愛的白衣「綻放陽光笑容」　姊姊：像個天使

▲李玟遺照曝光。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟遺照曝光。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者楊穎軒/綜合報導

華語樂壇天后李玟（CoCo）月初不敵憂鬱症選擇離開人世，享年48歲，告別式預計本月31日舉行，並開放粉絲追悼，扶靈人有李玟的大姊夫、恩師姚謙、敬重的前輩甄妮、30年閨密彭佳慧等人，今（21）日港媒曝光疑似李玟家人選出的遺照，李玟燦爛又陽光的笑靨讓人看了更為不捨。

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▲李玟告別式即將舉行。（圖／金馬執委會提供）
▲李玟告別式即將舉行。（圖／金馬執委會提供）
據港媒報導，李玟遺照由兩位親姊姊李秋林、李思林親自為妹妹挑選，認為這幅相片裡的李玟像個天使，加上李玟生前喜歡穿白色服裝，以及有她標誌性的陽光笑容，可見李玟身著打歌服，一頭長髮隨風飄逸，兼具甜美和天后氣場，據了解，該張照片是她2013年推出最後一張錄音室專輯《盛開》拍的宣傳照。

▲▼家人為李玟挑選的遺照。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲家人為李玟挑選的遺照。（圖／翻攝自李玟臉書）
粉絲見到李玟的遺照，紛紛留言：「還是不太敢相信...」、「看到還是好傷心啊，主要是太可惜了」、「會記得妳的」、「看著舊兩眼發酸，真的挺難過的」、「離別的這一天真的要來了...」、「希望她不管在哪裡，永遠盛開吧」！

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