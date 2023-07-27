元宇宙虧損已逾1.24兆！Meta堅持投資　祖克柏：未來的發展方向

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《商業內幕》引述祖克柏受訪內容，聲稱投資元宇宙是項長期賭注，他無法保證賭注一定就是正確的，但他認為這就是世界發展的方向，自己從觀察到的各種消費技術趨勢，確信身臨其境的網路體驗，將在未來幾年成為常態，並補充說公司正致力於將人工智能（AI）與元宇宙結合。
這說明Meta並沒有放棄元宇宙發展、改投入生成式AI，而是看見了AI未來在元宇宙中的潛力，足以增強虛擬世界，創造出遠超現在人們所想像的、與現實幾乎無縫接軌的虛擬空間。
由於Meta的虛擬實境部門還在繼續開發產品，預計虛擬實境部門「Reality Labs」的虧損還會增加。Insider Intelligence分析師威廉森（Debra Aho Williamson）認為，Meta決心讓虛擬宇宙成為現實，儘管有關部門的損失正在不斷擴大。
對於祖克柏的說法， 華爾街似乎願意買單，這應該與Meta整體業務績效的改善有關。由於第2季度收入成長，下一季度預計也會繼續上漲到320億美元至345億美元之間，相較於去年Meta財報呈現增長放緩或負成長，現在市場更多聚焦在Meta的人工智能項目以及Threads的成功上。
在這之前，Meta已進行過大規模裁員，並通過其他方式削減了開支，這意味著祖克柏透過Facebook、Instagram 和WhatsApp等程式增加的收入，應該足以支付開發元宇宙的成本。
雖然Meta日前推出的應用程式「Threads」還沒有廣告，用戶成長也不如剛推出時那樣快速，但Evercore分析師馬哈尼（Mark Mahaney）估計，Threads在未來2年內可望產生約80億美元的年收入，並覆蓋近2億的每日活躍用戶。先前祖克柏曾表示，在Threads達到10億用戶之前，暫時不會在上面添加廣告。