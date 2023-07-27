悠遊卡聯名黃鴻升潮牌「限時不限量」　公仔卡驚見「21公克」巧合

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今年暑假，雙方二度攜手推出全新進化版「Human666公仔造型悠遊卡」，自7月27日至8月5日期間，於全台 7-ELEVEN ibon便利生活站獨家開放預購，盼能延續小鬼在作品上的精神，讓來自各方粉絲勿忘「全然純真的自己」，勇敢追求夢想。
「Human666」是由黃鴻升親手打造的藝術創作角色，是一個夢想成為人類並一路進化的外星人，拾獲了人類內在宇宙的松果，如願成為人類。
悠遊卡公司指出，「AES進化吧工作室」自2021年與悠遊卡首次合作推出「Alien666公仔造型悠遊卡」，引發一波收藏熱潮，今年第二度與悠遊卡公司合作推出「Human666公仔造型悠遊卡」，以「Life is full of miracles」為故事主題，提醒人們在生活中處處充滿溫暖與驚喜。
「Human666公仔造型悠遊卡」，延續前一款的經典紅色造型，除了將Human666等比例縮小，身上還穿著和平鴿圖樣短Ｔ忠實呈現布料材質，每支售價新台幣666元，悠遊卡公司強調「限時不限量」。
在悠遊卡發佈聯名消息的2天前，「AES進化吧工作室」已於官方臉書透露此次合作，並在貼文中提到「Human666公仔造型悠遊卡」重量21公克，與小鬼黃鴻升「地球上最浪漫的一首歌」歌詞中描述的「我的靈魂21公克」不謀而合，許多粉絲在貼文底下留言直呼「好想收藏」、「小鬼也說過他的靈魂是21克」。