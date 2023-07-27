我是廣告 請繼續往下閱讀
經緊急送醫，醫生確認他是心肌梗塞發作，經緊急處置後救回一命，同時察覺他是罹患心律不整中的心跳過慢，血液無法正常輸送到全身器官，後續透過安裝心律調節器，成功地穩定心跳。
頭暈氣喘甚至昏厥 心律調節器是藥物之外的選擇
根據統計，台灣目前約有 50 萬名心律不整病患，包含心跳太快或太慢兩者。台中光田醫院沙鹿院區心臟科主治醫師曾敏昇表示，若罹患心跳太慢時，因心臟難以將氧氣順利送到全身，常見症狀包含頭暈與短暫眩暈等，運動能力也會下降且易喘，嚴重時甚至可能出現突發性昏眩、暈厥，經常有病人因此發生重大意外傷害，不可不慎，且必須積極治療為宜。
針對症狀輕微的病人，雖然可以使用藥物治療，但效果較佳也較安全的治療方式其實是安裝心律調節器。曾敏昇醫師表示，以現代醫療技術來說，安裝心律調節器其實是個不困難的手術，對絕大多數病患來說都很安全，因此無須過度擔心，且現在也有多種不同的心律調節器可供選擇，智能化心律調節器也已問世，建議患者可依自身需求與醫師討論，再行決定。
靜態情緒變化也能偵測 智能化心律調節器有效降低突發與意外
人體在不同狀態下，會調整適當心跳速率來應對，而智能化心律調節器這方面的技術，就較傳統節律器來的優秀，能達成較符合人體自然心律輸出的效果。
曾敏昇醫師解釋，智能化心律調節器除了活動時會讓心跳加快，當身體處於靜態，因應緊張、生氣、恐懼等情緒變化，仍須提高心跳速率時，智能化心律調節器也能隨之相應調整，讓心臟加快跳動，因此能更符合人體自然生理狀態，有效降低突發狀況與意外風險。
降低感染風險有一「套」 無菌封袋減少手術併發症可能性
在植入心律調節器時，如果希望手術風險更低，也可考慮配合使用無菌封套。
曾敏昇醫師指出，此類配合心臟電子裝置而研發的無菌封袋，可減少手術感染風險，加上其天然生物基質的外層，能夠降低心律調節器發生纖維囊膜的機率；同時可促進新生血管增生，讓免疫細胞能流到心律調節器的周邊，此時若有病菌存在就能主動攻擊，進而減少感染風險。
初期心律不整症狀易遭輕忽 健檢與定期回診調整心律調節器
曾敏昇醫師呼籲，心律不整初期因症狀輕微易被忽略，等到一旦發生重大意外而確診時，往往已威脅生命，因此建議應養成定期健康檢查的習慣，且若出現疑似症狀，一定要馬上就醫，與醫師討論最合適的治療方式，才能避免心律不整帶來的嚴重危害。
此外，植入心律調節器後，也勿忘定期回診，確認心律調節器狀況，因每個人的生活習慣有所差異，因此心律調節器應進行個人化調整，讓心臟能配合不同情況妥善跳動，醫病合作達成最佳治療成果。
文／賴以玲、圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 40 歲壯年突昏厥送醫！智能化心律調節器搭配無菌封袋手術 降低感染有一套