杜蘇芮颱風「明天風雨最兇猛」！暴風圈觸陸範圍漸增　週五才遠離

勞動部培訓AI跨域人才！29歲以下待業青年補助10萬、獎勵金9.6萬

▲勞動部培訓AI跨域人才，15至29歲待業青年補助最高10萬元、獎勵金最高9.6萬元。（示意圖／pixabay）
▲勞動部培訓AI跨域人才，15至29歲待業青年補助最高10萬元、獎勵金最高9.6萬元。（示意圖／pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

ChatGPT助攻掀起新一波AI浪潮，也帶動各領域對於AI人才需求激增，勞動部勞動力發展署今（27）日指出，近年積極開辦各項相關課程，近2年開辦約1,200班、訓練AI跨域人才、平均就業率超過8成，今年持續辦理AI技術相關訓練課程，目前有131班訓練課程正在招生中，年滿15至29歲的待業青年，可申請「產業新尖兵計畫」，將補助每位參訓學員最高10萬元訓練費用，並發給學習獎勵金最多9.6萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI應用席捲各行各業，也成為民眾熱門的進修項目。根據數位發展部調查，有超過半數約56.1%的企業反映就業市場人才供給不足，預估未來3年（112至114年）資訊服務業對AI專業人才的需求每年平均新增至少4,000人，顯示業界對AI人才的需求迫切。

發展署針對青年、在職勞工及待業者等不同對象皆開辦AI專業培訓課程，即使無相關經驗、非理工背景，亦可學習跨領域技能，迎接AI浪潮、順利與產業接軌，目前有131班訓練課程正招生中。

針對青年開辦「AI數據分析暨技術應用班」、「智慧製造-AI與數位雙生（Digital Twin）技術與應用人才養成班」等；針對待業民眾開辦包括「物聯網-AI程式設計應用實務」、「AIoT智能行動服務物聯網班」；上班族則有「Python深度學習與AIoT應用班」及「ChatGPT AI智慧機器人職場應用進階班」等課程。

發展署訓練發展組長沈文麗接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，訓練費用的補助共有3個計畫，針對年滿15至29歲的待業青年，發展署「產業新尖兵計畫」補助每位參訓學員最高10萬元訓練費用（等同全額補助），完成課程還會發給最多9.6萬元的學習獎勵金；針對失待業者，除補助80%或100%訓練費外，符合資格者更可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的經濟負擔；針對假日或夜間進修的上班族，也有相關計畫補助80%或100%訓練費，且每3年最高補助7萬元。

沈文麗說，先前有一名女性護理師，透過「產業新尖兵計畫」的補助，上了6個月的「全端工程師就業養成班」，其中也有AI運用課程，結業後順利轉職為電子支付研發工程師；顯示文科生、零經驗者，要轉進AI產業一點也不難，無論是AI程式設計、機器學習與聊天機器人等新興技術，都歡迎有興趣者至職業訓練整合網查詢報名，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。

新興AI職缺夯　「大數據專家、AI詠唱師」上班族最感興趣

培育智慧機械人才！花蓮高工「東區技術中心」教AI、機電整合

蘇姿丰來台再掀AI熱！相關職缺逾2.6萬個　「會AI」薪資漲1成

表演藝術結合科技、跨界成趨勢　AI協作剛起步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀