勞動部培訓AI跨域人才！29歲以下待業青年補助10萬、獎勵金9.6萬

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發展署針對青年、在職勞工及待業者等不同對象皆開辦AI專業培訓課程，即使無相關經驗、非理工背景，亦可學習跨領域技能，迎接AI浪潮、順利與產業接軌，目前有131班訓練課程正招生中。
針對青年開辦「AI數據分析暨技術應用班」、「智慧製造-AI與數位雙生（Digital Twin）技術與應用人才養成班」等；針對待業民眾開辦包括「物聯網-AI程式設計應用實務」、「AIoT智能行動服務物聯網班」；上班族則有「Python深度學習與AIoT應用班」及「ChatGPT AI智慧機器人職場應用進階班」等課程。
發展署訓練發展組長沈文麗接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，訓練費用的補助共有3個計畫，針對年滿15至29歲的待業青年，發展署「產業新尖兵計畫」補助每位參訓學員最高10萬元訓練費用（等同全額補助），完成課程還會發給最多9.6萬元的學習獎勵金；針對失待業者，除補助80%或100%訓練費外，符合資格者更可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的經濟負擔；針對假日或夜間進修的上班族，也有相關計畫補助80%或100%訓練費，且每3年最高補助7萬元。
沈文麗說，先前有一名女性護理師，透過「產業新尖兵計畫」的補助，上了6個月的「全端工程師就業養成班」，其中也有AI運用課程，結業後順利轉職為電子支付研發工程師；顯示文科生、零經驗者，要轉進AI產業一點也不難，無論是AI程式設計、機器學習與聊天機器人等新興技術，都歡迎有興趣者至職業訓練整合網查詢報名，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。