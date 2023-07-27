秦剛25日遭免職　外交部：對比初登場亮「小紅書」格外諷刺

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秦剛3月7日時在中國兩會外長記者會上「首秀」，在被問及台海問題時強勢回擊，在記者會上搬出《中華人民共和國憲法》指，解決台灣問題是中國人自己的事，任何「外國」都無權干涉，而所謂的「外國」，更直接點名美國負有不可推卸的責任，顯示其戰狼作風，現在突被撤換，也有學者認為是中國在冷凍「戰狼外交」。
外交部發言人劉永健今於例行記者會中被問及秦剛職務被異動的看法，劉永健表示，外交部對於中國外長異動的原因，沒有評論；他接著指出，秦剛擔任外長時間不長，外界印象也不深。記得今年3月秦剛首次以外長身分面對媒體，即拿出一本紅色小冊子，所謂的「中華人民共和國憲法」，他無視兩岸互不隸屬的現狀與事實，妄稱台灣屬於中華人民共和國等言論，國人記憶猶新，「現在看來有點諷刺。」
劉永健重申，政府的兩岸政策態度明確一貫，就是蔡總統提出的四個堅持：「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。
劉永健說，對於兩岸關係展望，政府也多次表達開放的態度，願與對岸在對等、尊嚴，不預設政治前提的情況下，展開對話，恢復健康有序的交流。但兩岸關係改善要靠雙方務實，單方面的努力也將是徒勞。