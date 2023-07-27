葛斯齊成大S離婚雙面刃！握證據扳倒汪小菲 因吸毒案挨告認委屈
媒體在藝人離婚官司裡容易形成兩面刃，大S、汪小菲2021年底宣布離婚，意外捧紅狗仔葛斯齊，他手握汪小菲出軌證據，上遍各大娛樂談話性節目爆料，被捧成台灣最強狗仔，還出書暢談心路歷程，而他與當事人間亦敵亦友的關係非常微妙，汪小菲曾揚言要告他，最後卻和解稱他是好友，葛斯齊一度被網友認為是力挺大S，他在直播透露大S經紀人曾託中間人表達謝意，沒想到因黃子佼爆料吸毒事件反目。
記者江芷稜/綜合報導
前年是演藝圈最不平靜的一年，大S、王力宏、江宏傑接連宣告離婚，留下許多問號，葛斯齊乘勢崛起，成為離婚爆料最佳代言人，他曝光汪小菲離婚前已有新歡張穎穎，拋出兩人流連酒吧、女方墮胎等驚人資料與照片，瞬間成為鎂光燈焦點，汪小菲一度委由律師提告，沒想到葛斯齊手上握有太多其出軌證據，揚言要慢慢曝光，最後他選擇撤告求饒，雙方化敵為友。
葛斯齊今年5月去北京，特地到汪小菲經營的麻六記餐廳直播，汪小菲火速趕到餐廳，兩人會面氣氛輕鬆，葛斯齊允諾不會再爆料他隱私，「暫時把關刀收起來」，但對於汪母張蘭砲轟「他拿大S的錢」，這口氣吞不下去，宣稱已經在台北、北京提告毀謗名譽，要跟張蘭正面對決，捍衛自己報導新聞事實，從未收過明星們金錢的立場。
他一連串爆料傷了汪小菲，間接幫了大S一把，卻沒放過小S一家，去年8月曬出小S老公許雅鈞在夜店聚會照片，再投下娛樂圈震撼彈，小S選擇冷處理，表示「許雅鈞不是公眾人物，不再回應他的相關問題」。葛斯齊直播時被網友追問許雅鈞是否有私生子，以「他們有出來發言嗎？沒有吧，我若說是真的就被告了」，模稜兩可的語氣留下極大想像空間。
而黃子佼涉及性騷擾，道歉時意外掀起20年前往事，大小S顧及當事人情緒，高EQ表示讓他安靜休養，保留法律追訴權，葛斯齊卻落井下石，對外宣稱在酒店遇過大小S藥頭，等同間接證實此事，終於讓大小S不忍了決定提告，葛在直播間不滿她們輕放黃子佼，卻對自己提告一事，揚言要繼續爆料許雅鈞隱私，汪小菲這時又跳出來求情，宛如八點檔奇幻劇情的發展，讓網友看得一頭霧水。