特企／2023台灣美食展集結日本靈魂美食　「日本美食館」盛大展出

今年迎來第 32 屆的台灣美食展，以「探索台味」、「金牌特務」、「異國美食」、「藝鳴驚人」四大展區構成。「日本 美食館」位於「異國美食」展區內，匯集了大家耳熟能詳的日本食品、食材，提供日本觀光旅遊資訊，還有攤位舞台上的日本料理展演等，民眾可在此享受日本文化的氛圍。在日本美食館內，有去年參展、今年亦設攤展出的御多福×赤鐵（廣島縣）、茨城縣、三旺加旺 TJ Collection，以及今年首次參展的 5 個單位，分別是愛思必食品、RAGUENEAU、光美水產、IRIS OHYAMA、Kids Kitchen 協會。
御多福食品與台灣人氣廣島燒專賣店「赤鐵」合作，將在您的面前製作、販售廣島縣的靈魂美食「廣島燒」。茨城縣則延續去年「開運茨城」主題，持續在台宣傳茨城縣的美食與觀光，此次也準備了受到台灣人喜愛的冷凍烤地瓜等多款商品。在三旺加旺 TJ Collection 的展攤，將展售和歌山梅干屋的「南高梅本釀造梅酒」、獲得 2022年新酒金賞的高知縣「土佐酒」等產品。
本年度初次參展的 S&B，在攤位上準備了充滿濃郁香辛料與香草香氣的「金牌咖哩」。來自青森縣的傳統糕點商「RAGUENEAU」精選販售商品，將展售使用該縣食材製成之人氣甜點。鹿兒島縣則由光美水產展售使用精心培育的美味紅魽製成之紅魽肉餅等商品。IRIS OHYAMA 將精米後的日本米保留最佳狀態，製成盒裝白飯。最後，首次參展的 Kids Kitchen 協會將帶來日本食育活動的介紹、與小孩同樂的遊戲。 2 同時，在日本美食館的舞台上，將帶來各參展單位的精彩表演。並特地為來到「日本 美食館」的民眾準備了大型抽獎活動。獎品有格拉斯麗台北飯店的住宿券，以及其他參展單位的豪華禮品等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「日本美食館」（2023 台灣美食展内）概要
活動時間 ：2023 年 8 月 4 日（五）至 8 月 7 日（一）10:00～18:00（當地時間） ※依照大會時間為準
台北世界貿易中心一號館 「異國美食」
參展企業 ：御多福×赤鐵（廣島縣）、茨城縣、愛思必食品、三旺加旺 TJ Collection RAGUENEAU、光美水產、IRIS OHYAMA、Kids Kitchen 協會 表演活動 ： TJCA 台灣國際年輕廚師協會理事長帶來的料理示範、豪華獎品的抽獎活動
參展企業
御多福ｘ赤鐵（廣島縣）
御多福食品與深受台灣人喜愛的廣島燒專賣店「赤鐵」合作，將於攤位上販售廣島縣的靈魂食物「廣島燒」，並由來自「赤鐵」的廣島燒貴公子親自為您製作。在麵團上放上高麗菜、豬肉、新鮮麵條等約 10 種材料，並淋上大量御多福食品的「大阪燒醬」。此大阪燒醬是與大阪燒店共同嘗試、研製而成的專業味道。「大阪燒醬」是由大量蔬菜、水果與約 20 種不同的辛香料混合而成。是以特殊成分「椰棗」的濃郁甜味為特徵的醇厚醬汁。富含豐富營養成分，是從小孩到老人都喜歡的好味道。
茨城縣
日本新目的地 茨城縣今年再次參展台灣美食展，以「開運茨城」為主題，帶來深具魅力的茨城縣食材，並設置試吃、試飲區。只要按讚 Facebook 粉專、填寫問卷，即可獲得精美禮物。同時，也將帶來茨城縣的最新景點資訊，為滿載茨城縣魅力的特色攤位。
愛思必食品
今年迎來創業 100 周年的 S&B 公司所推出的金牌咖哩，有著香辛料和香草的濃郁風味。金牌咖哩 1966 年於日本推出，深受眾多客人喜愛，為長期暢銷商品。本產品於 50 多個國家販售，不管在任何國家、地區都能品嚐到日式咖哩。不僅適合與米飯一起享用，也推薦搭配麵條或麵包享用。我們會在攤位上提供試吃，請一定要來品嚐看看美味的咖哩。同時也準備了精美禮物等著大家哦！
三旺加旺 TJ Collection
Let’s NAKAMA！台灣美食展 第 4 彈在日本四國的高知，「NAKAMA」的意思是「好東西就是要和好朋友分享」！！三旺加旺 TJ Collection 將持續分享限定版和歌山梅干屋的「南高梅本格梅酒」，2022 年新酒金賞率日本第一的高知「土佐酒」，及神之國島根縣越光米和九州佐賀縣唐津市百年老店「宮島醬油」純釀造濃口醬油調味的沖繩黑糖壽喜燒蓋飯。另外也將分享香氣之王柚子(YUZU)給台灣的好朋友們。 並有驚喜小物等你來拿~
RAGUENEAU
ラグノオ(Ragueneau)的原點始於 1884 年，位於青森弘前市的一間小小的菓子鋪。店名取自在一部法國戲劇中登場的甜點師的名字。ラグノオ的第一位客人是聚集在店門口的帶著期待笑容的孩子。於是ラグノオ以此為原點，期盼能將青森的美味帶給世界各地的人們。現在的ラグノオ則以日本東北地區的特色伴手禮之姿，成為國內外旅客心中的伴手禮首選。
光美水產
垂水市位於以活火山而聞名之鹿兒島櫻島的山麓地帶。鹿兒島灣（錦江灣）水深且水量大，是養殖的理想環境。在年平均水溫約 22 度的優越環境下，魚群的狀態極佳，並在飼料內加入燒酎的酒粕餵養魚群，進行徹底的品質管理。因為對飼料有所堅持，使魚群能成長為美味、無異味且脂肪含量高的紅魽。依據魚的大小、狀態進行飼料的調整，餵養富含維他命 C 等提供豐富營養的飼料，並透過以養殖業才能做到的飼養方法，提供安心、安全，且高品質又美味的紅魽。
IRIS OHYAMA
講究”稻米”與”製法”的微波盒裝白飯。100%使用高品質日本米，並採用高級碾米方式「低溫製法」，進行保存及製作。「低溫製法」能夠保持日本米的鮮度與美味，從碾米至洗米約 15 秒，碾米後以最佳狀態新鮮蒸煮製作。日本累積販售個數超過 1.5 億個。於展攤試吃或購買者，可參加搖獎哦。
Kids Kitchen 協會
2005 年 7 月日本施行食育基本法，使「飲食教育」成為國民運動，日本全國上下都在致力於導正飲食習慣的紊亂。在此之中，Kids Kitchen 協會著眼於體驗式食育的不可估量之可能性與未來，讓人們從小透過「料理」、運用五感體驗飲食教育。集結各業界知識與技術，並注重資訊交流與研究，為了日本更加繁榮的未來而活躍著，協會秉持著此宗旨而設立。