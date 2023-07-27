調漲菸捐3大好處　高發會籲改革健康政策、勿忽視國民健康

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調漲菸價 降低醫療耗費、提升人民健康前衛生署署長、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良致詞時提到，澳洲、日本等先進國家的菸價都高於台灣，顯示菸價與國民健康幸福、國家發展呈現反比。台灣每年耗費於吸菸及二手菸相關疾病的醫療資源約是650億元，若能調漲菸價、減少吸菸人口，不僅可以降低醫療耗費，更能促進人民健康。「以價制量」為MPOWER控菸政策最具效力的減菸策略，政府應將長期的菸價調漲策略納入考量。
立委籲定期檢討菸害管制策略與健保財政民眾黨立委邱臣遠表示，台灣GDP排名為全球第21名，菸價卻排名第123名，比鄰近國家如韓國、中國都來得低。在健保、長照都面臨龐大財務壓力的情況下，調漲菸捐不僅是順應國際趨勢，也是有效調節財務壓力的方法。邱臣遠認為，政府應該建立一套定期檢討菸害防制策略以及健保財政的機制，如此才能從根本改善國民健康，進而達成「長健」而非「長照」的社會目標。
國民黨立委林為洲雖未出席本場記者會，但也特別表達訴求，儘管菸害防制法已規範中央主管機關應定期評估菸價，但主管機關出於政治考量，多年來未有積極作為。因此他呼籲，衛福部的評估機制應公開透明，並訂定明確的評估公式，讓立法院得監督相關程序，並使民眾知曉菸捐漲或不漲的理由。
我國菸品稅負比過低 可參考法國菸價自動調整機制中華經濟研究院副所長黃勢璋發表中經院112年度「菸品健康福利捐調漲研究」，表示根據世界銀行建議，菸品稅負佔菸價比率應為2/3至4/5，WHO甚至認為不應低於75%，但台灣菸品稅負比僅為5成，顯示我國有調漲菸價之空間與必要。黃勢璋也提醒，若菸捐/稅一次調漲過高，將可能變相導致私菸或電子菸流通，政府反而難以控管。他建議台灣可參考法國，建立菸捐的自動調漲機制，依國民所得、通膨和物價變化，漸進式調漲菸捐，如此才能符應菸草控制框架公約（FCTC）的精神，逐步將菸害減到最低。
訂定菸害控制目標 降低菸草可近性、減少吸菸人口針對台灣的控菸政策，國立陽明交通大學衛生福利研究所教授李玉春表示，2022年台灣平均菸價為116元，稅捐佔比卻只佔53%，明顯低於WHO訂定的75%標準。她指出，台灣在2009年調漲菸捐、2017年調漲菸稅，皆使國內吸菸人口比率顯著降低，但近幾年卻因未再調漲菸捐/稅，以致控菸效果趨緩。建議政府可訂定明確的菸品稅捐佔比目標，甚至參考紐西蘭，以「菸草終局」為方向，每2年確實調漲菸捐/稅，不要讓評估流於程序。
國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅亦表示，菸品是危害人民健康最大的危險因子。為提升國人平均健康餘命，減少青少年吸菸比率，政府應強化前端的「預防」，透過以價制量的方式，降低民眾接觸菸草的可近性，從而防止菸害擴張。
定期調漲菸捐3大好處根據李玉春教授提供之資料，台灣每年耗費於吸菸及二手菸相關疾病的醫療資源將近800億元，對整體經濟造成的損失更高達2,000億。定期調漲菸捐，至少可為社會帶來以下幾點好處：
1.降低吸菸人口比例，減少醫療資源浪費
2.提高之健康捐收入可緩解健保財政壓力
3.減少國人平均不健康餘命，落實健康老化的願景。
高發會及與會的公衛學者專家、民意代表共同呼籲，各黨總統候選人應設定菸害防制的總目標，並建立定期調漲菸捐的有效機制，以促進國人福祉和健康之永續發展，切莫因政治立場不同，忽視國民健康問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58684
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