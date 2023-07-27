直擊／漫博排隊看不到盡頭！Travis Japan開場嗨翻 舞台活動先收
第 22 屆漫畫博覽會在7月27日開展，開幕首日會場用入大量人潮，主辦方預估首日進場的參觀人數可達15萬人，五天共計60萬人。而首日開幕記者會上請到日本傑尼斯男團「Travis Japan」，精彩的表演吸引不少粉絲尖叫聲不斷，更有不少粉絲遠從日本來台追星，甚至26日就不畏風雨，到現場排隊搶入場名額。今年漫畫博覽會共計有56場簽名見面會與活動，舞台時刻表一次看，精彩表演別錯過！
記者鍾怡婷/綜合報導
第 22 屆漫畫博覽會在7月27日今日登場，開幕記者會有日本傑尼斯男團「Travis Japan」精彩表演，由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗七名成員組成的「Travis Japan」創團於2012年，是日本傑尼斯旗下最新出道的團體，出道前就已身經百戰，而今年他們終於要首次來台，第一站就是《2023漫畫博覽會》。
詢問現場陳姓粉絲透露：「自己從昨晚就在門口排隊，希望可以搶到限量名額見偶像一面，今年來漫博沒有特別想要購入的東西，主要還是想來看『Travis Japan』表演」；來自日本的粉絲表示，「自己剛好在25日開始來台旅遊4天，特別來漫博逛逛，就為了來看男神表演，也會在演出結束後看看展覽」。
漫博為全台唯一整合ACGE的展覽，除網羅豐沛的動漫作品外，更結合電玩、電競、娛樂、知識、玩具、模型、音樂、文創IP，漫博會於後疫時代再創巔峰，首日預估進場人數可破15萬人，活動五天共計可突破60萬人，上看2.5億商機。記者一早直擊現場人潮，知名出版社、遊戲隊伍看不到盡頭，熱門遊戲、出版社前寸步難行，東立更是一路排隊到會場外面，隊伍中的陳姓民眾透露，自己從9點多就已經來排隊，排到12點仍進不到會場裡面，可見今年漫博會的空前盛況。