高雄首間！博愛馬光創專責「婦幼中醫」診所　女性幼兒看診更安心

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「中醫不只醫病也醫心」黃福祥說，要將善待病患的核心價值真實呈現，才能讓患者感到最安心，也期許未來婦女想到中醫婦科的時侯「博愛馬光」是她們第一個首選。
博愛馬光中醫婦幼診所軟硬體兼具，擁有百坪寬敞的明亮空間，營造彷彿沉浸在森林的寧靜祥和；提供備孕調理、產後護理、更年期症候群等專業服務，更特聘最具權威的不孕症治療專家一同為病患尋求最有效及最安全的治療方式；以全預約制打造出專屬的診療體驗，一同解決婦幼的疑難雜症。
現代女性想要兼顧工作與家庭，作息不正常導致身體狀況變差，加上晚婚影響，婦科問題更是許多女性最擔心的，有時病痛並不是單一緣由，因此也常常不知該如何調養身體。品牌公關經理陳鐿之指出，深耕南臺灣多年的馬光醫療網看見許多婦女這方面的需求，加上診所中婦幼族群的患者比例偏高些，因而開設專責婦幼的博愛馬光中醫婦幼診所，將旗下院所裡擁有婦幼專長的中醫師集結於此，不管是經期不順、備孕調理、產後護理或更年期症候群，都有最專業的醫師群為患者服務。
此外，現代人以工作為重，許多夫妻要備孕時已超過黃金期，院所特聘「國寶級送子醫師-黃蘭媖」為顧問，擁有近40年婦科專業的中醫師黃蘭媖，是最具權威的不孕症治療專家，藉由她的加入，一同為病患尋求最有效及最安全的治療方式。
除了擁有最專業的醫師群之外，診所內部百坪以上寬敞明亮的候診空間也令人眼睛一亮，品牌公關經理陳鐿之指出，診所空間規劃上想要營造沉浸在森林般寧靜祥和的感覺，除了大量的綠意，現場也有很多的動物玩偶抱枕，甚至還有一台森林小火車「馬光號」，就是要打造出都市裡的森林感，讓所有來看診的病患，可以很安心又很舒適。
看診民眾指出，馬光中醫診所一進來的感覺就是非常的舒服，不管是等候區、掛號區或是在診間，甚至是後面的針灸區，動線分配的很好，完全沒有壓迫感非常舒適，護理人員的導引也非常的清楚明確。該看診民眾稱每個月都會到馬光看診，經過醫師的調養建議，在經期期間是順暢的，日常生活的體能體力也都覺得還不錯。
首創「全預約制」的看診模式也是馬光的一大特點，品牌公關經理陳鐿之指出，一般人看中醫都會覺得要等很久的時間，馬光中醫聽到了患者的心聲，特別創立了全預約的看診制度，患者只需於預約前10分鐘報到，診所人員就會即刻安排看診，可以省去候診時間，將自身時間做最彈性的安排。
「馬光是像家人般的溫暖存在」為了讓患者有更貼心的服務，馬光特別創立了「CRM顧客關係管理部門」，每間院所都配置了CRM部門專員，專員不僅僅是關心患者的看診進度，也會像朋友一樣跟患者分享一些生活鎖事，跟患者有良好的互動。博愛馬光中醫診所院長林穎欣說，「希望博愛馬光可以供婦女朋友們，有一個很好的身體健康的調理之外，也能夠有一些心理上的支持。