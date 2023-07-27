亞運／25年悲願由他終結？「台灣蝶王」王冠閎追趕恩師腳步拚奪牌

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天賦異稟又有企圖心 東京奧運破全國紀錄的少年「蝶王」
今年21歲的王冠閎有著「台灣蝶王」的美稱，他最早接觸游泳運動是在小學三年級那年，後來被夏令營教練發現其潛力，並推薦進游泳校隊。他的哥哥李冠成也曾是游泳選手，兄弟兩人都曾就讀建國中學，在台灣名將黃智勇教練手下學習。
王冠閎天分極佳，雖然身材不高大，但肌肉彈性好，在高一那年他和哥哥聯手在全中運橫掃所有自由式、蝶式的個人項目金牌，兄弟倆還幫助學校在3項接力賽事奪冠，一起拿下了11面金牌。
2019年，王冠閎在匈牙利布達佩斯舉辦的2019年世界青少年游泳錦標賽200公尺蝶式決賽，游出1分56秒48的佳績，不僅打破全國紀錄，也讓自己達奧運A標，取得2020年東京奧運參賽資格。
2021年，東京奧林匹克運動會200公尺蝶式預賽，他以1分54秒44破全國紀錄，以分組第二名獲得晉級16強資格，雖然之後在200公尺蝶式16強以1分55秒52成績淘汰，拿下分組第6名、總排名13名無緣8強。但第一次參賽無疑為他自己留下寶貴經驗。
恩師盼望亞運奪牌 25年的等待能否在今年達成？
黃智勇對王冠閎有著很深的期許，直言上一屆雅加達亞運，後者沒有太大的奪牌壓力，因為實力上還不足以去挑戰獎牌，主要是抱著學習的心態。但在東奧周期前後，他在國際上已經是有競爭力的了，因此也期許他能為國爭光。
其實黃智勇曾經在1998年曼谷亞運的男子100公尺自由式項目上摘下銅牌，但在那之後過了25年，台灣卻沒有選手再次在游泳項目上奪牌過，這也是他私心希望愛徒未來能夠達成的一個目標——終結中華隊在亞運游泳項目上的獎牌荒。
「冠閎也是大賽型的選手，更多的壓力，我想會讓他更有動力。」黃智勇過去受訪時就曾表示，希望王冠閎將目標擺在下一屆亞運，「希望冠閎能像我一樣在下一屆的亞運拿到獎牌。上一面台灣拿到的游泳獎牌是在1998年，由我拿到。希望他能在今年的亞運挑戰一下，若能奪牌就太棒了。我想這就是我們師徒共同的夢想！」