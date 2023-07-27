獨／葛斯齊曝大S經紀人私下道謝！她反駁非事實：是他一直來聯繫

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有幾分證據說幾分話，葛斯齊握有汪小菲酒酣耳熱，與女性耳鬢廝磨的照片，聊起離婚話題自然有影響力，但他在節目上主張大小S吸毒，卻無實際證據佐證，當然受到質疑。他在直播時表達挨告心情很委屈，認為大小S應該提告的對象是黃子佼，而不是自己，還加碼爆料自己流出汪小菲出軌證據，大S經紀人曾透過中間人向他表達謝意。
不過葛斯齊這番話，遭到大S經紀人全盤否認，她向《NOWnews今日新聞》表示，「在這兩年來葛斯齊反倒透過不少位記者朋友想跟我聯繫，我認為訴訟期間不合適一一婉拒，所以我一直沒有葛斯齊的聯繫方式，何來道謝戲碼？而後他便轉向汪先生握手言和了」，澄清沒有主動道謝一事。
大小S上月底決定提告葛斯齊，大S經紀人說：「這次提告之後他還是有試圖來聯繫，我依舊婉拒，記者朋友們都是證人，我有沒有跟他對話，請他出示對話紀錄與訊息，很容易就可以判斷。我相當尊重葛斯齊有直播生存的基本需要，但完全不鼓勵造假說謊。」
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