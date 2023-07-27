福原愛失聯1年！江宏傑飛日本「開國際記者會」對決　經紀人證實

獨／葛斯齊曝大S經紀人私下道謝！她反駁非事實：是他一直來聯繫

▲葛斯齊爆料大S（左）的經紀人私下為汪小菲事件跟他道謝，遭大S經紀人嚴正否認。（圖／翻攝自小S臉書）
▲葛斯齊爆料大S（左）的經紀人私下為汪小菲事件跟他道謝，遭大S經紀人嚴正否認。（圖／翻攝自小S臉書）

記者江芷稜/台北報導

主持人黃子佼上個月坦承性騷擾時，一時情緒失控，爆料許多演藝圈內幕，提及當年與大小S的往事，兩姊妹顧及當事人情緒，決定保留法律追訴權，讓他好好休養身體，未料狗仔葛斯齊竟在節目上聲稱認識大小S的藥頭，不實指控嚴重傷害藝人名譽，遭到對方蒐證提告，他不滿挨告，揚言要繼續爆料許雅鈞私事，還透露大S經紀人因為汪小菲事件向他道謝，大S經紀人則向《NOWnews今日新聞》否認有此事，「葛斯齊跟我是在平行時空嗎？他的故事版本跟我有很大的出入。」

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▲葛斯齊再爆料汪小菲。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊因為爆料汪小菲，因此知名度大漲。（圖／記者葉政勳攝）
葛斯齊在大汪離婚事件裡頻頻爆料，知名度瞬間大漲，被喻為台灣最強狗仔，不但上遍台灣各大談話性節目，更在大陸開設微博帳號，經常在直播間抖出演藝圈內幕、出書暢談心路歷程，可說是名利雙收。他也堅稱從未收過藝人金錢，對於張蘭砲轟他收大S的錢，決定付諸法律程序，為自己證明清白。

有幾分證據說幾分話，葛斯齊握有汪小菲酒酣耳熱，與女性耳鬢廝磨的照片，聊起離婚話題自然有影響力，但他在節目上主張大小S吸毒，卻無實際證據佐證，當然受到質疑。他在直播時表達挨告心情很委屈，認為大小S應該提告的對象是黃子佼，而不是自己，還加碼爆料自己流出汪小菲出軌證據，大S經紀人曾透過中間人向他表達謝意。

▲大S曬出汪小菲的親筆借據，律師認為這絕對具有效力。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）
▲葛斯齊說大S（左圖）的經紀人曾因為他曬出汪小菲（右圖）的出軌證據，私下向他道謝，但大S經紀人否認此事。（圖／翻攝自大S臉書、汪小菲微博）
不過葛斯齊這番話，遭到大S經紀人全盤否認，她向《NOWnews今日新聞》表示，「在這兩年來葛斯齊反倒透過不少位記者朋友想跟我聯繫，我認為訴訟期間不合適一一婉拒，所以我一直沒有葛斯齊的聯繫方式，何來道謝戲碼？而後他便轉向汪先生握手言和了」，澄清沒有主動道謝一事。

大小S上月底決定提告葛斯齊，大S經紀人說：「這次提告之後他還是有試圖來聯繫，我依舊婉拒，記者朋友們都是證人，我有沒有跟他對話，請他出示對話紀錄與訊息，很容易就可以判斷。我相當尊重葛斯齊有直播生存的基本需要，但完全不鼓勵造假說謊。」

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